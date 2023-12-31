Cumhurbaşkanı Erdoğan Mehmetçik'in yeni yılını kutladı: Kahramanlarımızla birlikte güvendeyiz

Milli Savunma Bakanlığından (MSB) yapılan açıklamaya göre, Bakan Güler, 10. Tanker Üs Komutanlığı ile TCG GÖKOVA'ya gerçekleştirdiği ziyaretlerin ardından Kilis Çıldıroba'ya gitti.

Bakan Güler ve beraberindeki heyet, 6. Kolordu Komutanlığına ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığına geçerek burada görev yapan Mehmetçik'in yeni yılını kutladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da telefonla bölgede görev yapan askerlere seslenerek, yeni yıllarını kutladı.

"Suriye sınırlarındaki bu mücadelede aldığımız neticeler, oralarda verdikleri kahramanca mücadele her an bizim için nedenli güvende olduğumuzun işaretidir." diyen Erdoğan, şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere şifalar diledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları kaydetti:

"2023 yılını nasıl geride bıraktığımızı, bırakmakta olduğumuzu herhalde anlatmaya gerek yok. Ama umuyorum ki bundan sonraki süreçte biz kahramanlarımızla birlikte güvendeyiz, güvenlikteyiz ve bu şekilde de yolumuza Allah'ın izniyle devam edeceğiz. Ben bütün er, erbaş, bütün komutanlarımızın gözlerinden öpüyorum ve 2024'ün de hayırlara vesile olmasın Allah'tan diliyorum. Sizlere selam, sevgi, saygılarımı gönderiyorum."

"Hiçbir terörist, kahraman Mehmetçiğin çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacak"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasının ardından Mehmetçiklere seslenen Bakan Güler de Bakanlık olarak görevlerini üstün bir gayret ve özveriyle yerine getirmenin haklı gururuyla 2023'ü geride bırakırken, 2024'e yeni umutlarla girmenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Yeni yılda da görev ve sorumluluklarını yine aynı azimle yerine getirmeye devam edeceklerini vurgulayan Güler, askerlerin yeni yılını kutladı, aileleriyle sağlık, esenlik ve başarılar temennisinde bulundu.

Küresel ve bölgesel düzeyde önemli gelişmelerin yaşandığı bir dönemden geçildiğini dile getiren Güler, şu ifadeleri kullandı:

"Böylesine kaotik bir süreçte, ülkemizin ve asil milletimizin güvenliğini sağlamak hak ve menfaatlerimizi korumak için azim ve kararlılıkla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda şanlı ordumuz, son bir asrın en kapsamlı, en yoğun ve en etkili faaliyetlerini gerçekleştirerek özellikle terörle mücadelede destansı başarılar elde etmiş ve terör örgütünün hareket kabiliyetini bitme noktasına getirmiştir.

Mehmetçik'in karşısında aciz kalan, çaresizliğe mahkum olan teröristler, artık son çırpınışlarını vermektedir. Maalesef 22 Aralık'ta Pençe Harekatı bölgesinde, 23 Aralık'ta ise Pençe-Kilit Harekatı bölgesinde çıkan çatışmalarda 12 kahraman evladımız şehadet makamına ulaştı. Şehit olan silah arkadaşlarımıza bir kez daha Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar, kederli ailelerine ve asil milletimize başsağlığı diliyorum. Vatan ve bayrak aşkıyla canlarını feda eden kahraman şehitlerimizin aziz hatıralarına sahip çıkacak, onların bizlere emaneti olan değerli ailelerinin daima yanında olacak, fedakarlıklarını şükran ve minnetle yad edeceğiz."

Son teröristi de etkisiz hale getirme iradesiyle sürdürdükleri mücadelede bugüne kadar şehitlerin kanlarının yerde bırakılmadığını, bundan sonra da bırakılmayacağını vurgulayan Güler, başta şehit ve gazilerin kıymetli aileleri olmak üzere tüm sevenlerinin gözyaşlarının hesabı sorulduğunu ve sorulacağını belirtti.

Kim destek verirse versin, eli kanlı teröristlerin bu coğrafyadan yok olup gidinceye kadar operasyonların artan bir etkiyle devam edeceğine dikkati çeken Güler, "Hiçbir terörist, kahraman Mehmetçik'in çelik yumruğu altında ezilmekten kurtulamayacaktır. Siz kahraman silah arkadaşlarımın, gerektiğinde canlarını feda ederek milli ve manevi değerlerimizi korumak için daima göreve hazır olduğunuzu görmek, bu irademizi daha da pekiştirmektedir." değerlendirmesini yaptı.

"Şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırılıyor"

Teröre karşı verdikleri başarılı mücadelenin yanı sıra hudutların da personel sayısı ve teknoloji bakımından en güçlü ve en kapsamlı tedbirlerle koruduklarını belirten Güler, "Mavi" ve "Gök Vatan"da hak ve menfaatlerin korunmasına yönelik faaliyetlerin başarıyla sürdürüldüğünü bildirdi.

Başta KKTC ve Azerbaycan olmak üzere Libya, Somali, Katar, Bosna-Hersek, Kosova ve birçok coğrafyada kardeş, dost ve müttefik ülkelerin haklı davasına destek verildiğini, küresel, bölgesel barış ve istikrara katkı sağlandığını anlatan Güler, "Bu faaliyetlerimizle eş zamanlı olarak, karada, denizde ve havada bugüne kadarki en kapsamlı tatbikatlar icra edilmekte. Yerli ve milli savunma sanayi ürünü silah sistemleriyle, şanlı ordumuzun imkan ve kabiliyetleri her geçen gün daha da artırılmaktadır." ifadelerini kullandı.

Bakan Güler, 2 bin 232 yıllık köklü ve şanlı mazisiyle Türk Kara Kuvvetlerinin, sadece operasyon ve diğer görevlerde değil, aynı zamanda başta 6 Şubat'ta yaşanan Kahramanmaraş merkezli depremler olmak üzere meydana gelen doğal afetlerde de kritik görevler üstlendiğini, asil milletin daima hizmetinde olmaya devam edeceğini aktardı.

Güler, şunları kaydetti:

"Kara Kuvvetlerimizin en seçkin birliklerinden biri olan 6'ncı Kolordu Komutanlığımız ve Müşterek Özel Görev Kuvvet Komutanlığımız da başta Fırat Kalkanı Harekatı, Zeytin Dalı Harekatı ve Bahar Kalkanı Harekatlarındaki birliklerimizin sevk ve idaresini, büyük bir başarıyla yerine getirmektedir. Bu yönüyle, Kıbrıs Barış Harekatını icra ederek tarihe geçen 6'ncı Kolordumuz, yeni bir kahramanlık destanı yazmaktadır. Cesaret ve fedakarlıkla görevlerini icra etmelerinden dolayı başta harekat bölgelerinde görev yapan Komando Tugaylarımız olmak üzere tüm seçkin personelimizi tebrik ediyor, kahraman komandolarımızın, sizlerin gözlerinizden öpüyorum.

Sizler, görevlerinizi büyük bir özveri ile icra ederken bizler de dünyanın en kuvvetli kara güçlerinden biri olan Kara Kuvvetlerimizin sahip olduğu imkan ve kabiliyetleri artırmak için her türlü gayreti gösteriyoruz. Çalışmalarımız, bundan sonra da artan bir ivmeyle devam edecektir. Sizler, Mete Han'dan Sultan Alparslan'a Fatih Sultan Mehmet'ten Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kadar birçok komutanımızdan aldığınız ilhamla bugüne kadar üstlendiğiniz tüm vazifeleri başarıyla yerine getirdiniz. Cumhuriyetimizin ikinci yüzyılına başlarken 'Türkiye Yüzyılı' vizyonuyla çıktığımız bu yolda, her türlü görevi başarıyla yerine getireceğinize, büyük ve güçlü Türkiye'yi geleceğe güvenle taşımak için azim ve coşku ile daha çok çalışacağınıza ve böylelikle asil milletimizin gurur kaynağı olmaya devam edeceğinize yürekten inanıyorum."











