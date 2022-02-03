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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Muhalefet yıkım için bir arada

Cumhurbaşkanı Erdoğan, partisinin milletvekilleriyle yaptığı toplantıda muhalefete sert sözlerle yüklendi. Erdoğan, “Onların içinde fikri beraberlik yok, yıkım için bir araya gelmiş bir ekip. Biz inşa için bir aradayız” dedi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Erdoğan: ​Muhalefet yıkım için bir arada
Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle istişare toplantılarını sürdürüyor. Parti Genel Merkezi’ndeki basına kapalı toplantıya yaklaşık 50 milletvekili katıldı.

Toplantının başında “Her şeyi açık yüreklilikle söyleyin. Biz not alacağız ve bunların takibini yapacağız” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, milletvekillerinin paylaşımlarını tek tek not aldı. Toplantıda söz alan milletvekilleri de illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları aktardı.

YIKIM İÇİN BİR ARAYA GELDİLER

Cumhur İttifak karşıtı muhalefeti de eleştiren Erdoğan’ın, şöyle konuştuğu kaydedildi:

  • “Cumhur İttifakı çok değerli, biz onlar gibi değiliz. Azami müştereklerimiz var ve ülkemiz için gayret sarf ediyoruz. Onların içinde fikri beraberlik yok, yıkım için bir araya gelmiş bir ekip. Biz inşa için bir aradayız. Dolayısıyla bizim çok çalışmamız lazım” d

KARDEŞLİK VURGUSU

Cumhurbaşkanı Erdoğan, birlik ve beraberlik vurgusu yaptığı milletvekillerine, “Sürekli sahada olun. Vatandaşın içinde ayrılmayalım” talimatını verdi. Ayrıca belediyelerle uyum içinde çalışılmasını isteyen Erdoğan, “Bir ve beraber olmalısınız. Kardeşlik hukukuna riayet edilmesi gerek. Kardeşlik duygularınızı güçlendirin” ifadelerini kullandı.

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