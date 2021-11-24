​Cumhurbaşkanı Erdoğan muhalefete kapıyı kapattı: Erken seçim olmayacak

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Vesayetçiler, darbeciler, terör örgütleri üzerinden kurulan kumpaslara değinen ve AK Parti’nin kurulduğu yıldan bu yana kazandığı seçim başarılarını hatırlatan Erdoğan, son olarak, 31 Mart 2019 Mahalli İdareler Seçimleri’ne “Memleket işi gönül işi” sloganıyla girerek yüzde 44,3 seviyesinde bir oy aldıklarını ifade etti. Erdoğan, 2023’e yönelik şu mesajları verdi:

2023’TE REKORU DAHA İLERİYE TAŞIYACAĞIZ

Ana muhalefet, muhalefet niye bu kadar yırtınıyor, niye bu kadar çılgına dönüyor? Çünkü gelecekleri yerin ne olduğunu çok iyi biliyorlar. AK Parti ve MHP’nin sağladıkları bu başarının önüne geçemeyeceklerini çok iyi biliyor. AK Parti bu başarısıyla, dünya demokrasilerinde bu kadar uzun süre, bu kadar yüksek oy seviyesini ve iktidarını koruyabilmiş istisnai örneklerin başında geliyor. 2023 Haziran seçimlerinde hem Cumhurbaşkanlığı’nı yeniden kazanarak hem Cumhur İttifakı olarak Meclis çoğunluğunu elde ederek bu rekoru çok daha ileri taşıyacağız.

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OYNAT 01:17 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Öyle 15 ayda bir 20 ayda bir seçim dönemleri tarih oldu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Ankara'da 'İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. Erken seçim ile ilgili tartışmalara değinen Erdoğan, 'İlginçtir hala erken seçim erken seçim... Ya olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Bunlar kiminle yürüdüklerinin farkında değiller. Geçti o, onlar tarih oldu. Öyle 15 ayda bir 20 ayda bir. Onlar ilkel kabilelerin işidir.' BiP'te paylaş

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SEÇİMLER HAZİRAN 2023’TE

Biz bundan 10 yıl önce 2023 hedeflerimizi ilan ettiğimizde mevcut takvime göre seçim yılı 2024’tü. İlginçtir hala ‘erken seçim, erken seçim...’ Ya olmayacak erken seçim. Haziran 2023. Geçti o, onlar tarih oldu. Öyle 15-20 ayda bir seçim yapmak ilkel kabilelerin işidir. Yaşanan gelişmeler seçimleri 2023’e, yani tam da 2023 hedeflerimizle kesinleşen yıla denk getirdi. Türkiye ve bizim için elbette her seçim önemlidir, her seçim hayatidir. Dünyanın ve ülkemizin içinden geçtiği şu kritik süreç, 2023 seçimlerini çok daha önemli hale getirdi. Bu seçimleri kazanarak ülkemizi, büyük ve güçlü Türkiye’nin inşasında yeni bir safhaya çıkarmış olacağız. Önümüzdeki seçim sonuçları vesayetle, ihtiraslı çıkar odaklarıyla, terör örgütleriyle, darbecilerle mücadelenin ötesine geçen, bölgemizin ve dünyanın geleceğini şekillendirecek ehemmiyete sahiptir.

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TUZAKLARI BOZUP HEDEFE ULAŞACAĞIZ

Geçen 19 yılda Türkiye’ye kazandırdıkları tüm eser ve hizmetlerin bugünlere, bu büyük atılıma hazırlık için olduğunu belirten Erdoğan, “Şimdi var gücümüzle mücadelemizi vereceğiz, önümüzdeki engelleri aşacağız, tuzakları bozacağız ve inşallah hedeflerimize de ulaşacağız.” ifadesini kullandı.

Türkiye’yi CHP’nin yalanlarına terk edemeyiz

Seçimlere bir buçuk yıl kaldığını hatırlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Bizim boş bıraktığımız her yer karşımızdakiler tarafından yalanla, iftirayla, çarpıtmayla doldurulacaktır. Ülkemizi CHP’nin yalanlarına, iftiralarına terk edemeyiz. Türkiye’yi ‘helalleşme’ deyip de haleldar etmeye çalışan, yani bozmaktan, lekelemekten, fesat çıkarmaktan başka bir iş bilmeyen Kılıçdaroğlu’nun kifayetsizliğine terk edemeyiz. Meydanı bölücü örgütün güdümündeki HDP’ye de, şehit yakınlarına sövmekten başka mahareti olmayan edepsizlere de bırakamayız” ifadelerini kullandı.

Öğretmene 3600 müjdesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla 81 ilden 81 öğretmenle Cumhurbaşkanlığı Külliyesi’nde bir araya geldi. Öğretmenlerimizin sıkıntılarını kendi sıkıntımız görerek şartları zorlama pahasına gereken her türlü adımı attıklarını vurgulayan Erdoğan, öğretmenlere bazı müjdeler vermek istediğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü: Öğretmenlerimizin haklarını güvence altına alacak, bir Öğretmenlik Meslek Kanunu çıkarmak için hazırlıklarımızı tamamladık. Meclis sürecinin ardından yürürlüğe girecek bu kanunla, mevcut hakları korunan öğretmenlerimize ilave mali ve sosyal haklar da sağlıyoruz. Artık bir kariyer mesleği olarak tamamlanacak öğretmenlerimize 3600 ek gösterge başta olmak üzere sağlayacağımız yeni hakların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum.