Cumhurbaşkanı Erdoğan Necmettin Erbakan Akyüz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca Genel Merkez’de düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret etti.
Kan bağışında bulunanlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.
Erdoğan, burada, İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak, dabke dansı yatığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz ile de bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Filistin bayrağı açtıktan sonra dabke dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen, Milli kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz ile bir araya geldi.