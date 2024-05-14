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Cumhurbaşkanı Erdoğan Necmettin Erbakan Akyüz ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genel Merkezinde düzenlenen "Kan Ver Hayat Ver" programına katıldı. Kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Filistin bayrağı açtıktan sonra dabke dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen, Milli kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz ile de bir araya geldi. Öte yandan geçtiğimiz günlerde Akyüz'e Filistin devleti tarafından "Kudüs Nişanı" takdim edildi ve "Kudüs Şövalyesi" unvanı verilmişti.

Semih Bozkuş
23:35 - 14/05/2024 Salı
Güncelleme: 23:47 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Necmettin Erbakan Akyüz - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Necmettin Erbakan Akyüz - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Sosyal Politikalar Başkanlığınca Genel Merkez’de düzenlenen kan bağışı kampanyasına katılanları ziyaret etti.

Kan bağışında bulunanlarla bir süre sohbet eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a ziyaretinde, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Fatma Betül Sayan Kaya da eşlik etti.

Erdoğan, burada, İstanbul'da Aralık 2023'te düzenlenen Avrupa Wushu Kungfu Şampiyonası'nda şampiyon olduktan sonra podyumda Filistin bayrağı açarak, dabke dansı yatığı için şampiyonluğu iptal edilen Türk wushu kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz ile de bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Wushu Kung Fu Şampiyonası'nda Filistin bayrağı açtıktan sonra dabke dansı yaptığı için şampiyonluğu iptal edilen, Milli kungfu sporcusu Necmettin Erbakan Akyüz ile bir araya geldi.


Filistin bayrağı açıp Dabke dansı yapmıştı: Şampiyon sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz'e madalya tehdidi

Milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz, Instagram hesabından yayınladığı video ile gündem oldu. Avrupa Wushu Kung fu Şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz, birincilik kürsüsünde Filistin bayrağı açıp Dabke dansı yapmıştı. Şampiyonluklarını geri almakla tehdit eden Avrupa Wushu Kung fu Federasyonuna sosyal medya hesabından çektiği video ile tepki gösteren Akyüz, ''Soruşturma açmak, şampiyonlukları almak, ceza vermek... Dünya, Avrupa ne şampiyonluğum varsa elimden alın. Beni bunlarla korkutup geri adım attırabileceğinizi düşünüyorsanız, aklınızı peynir ekmekle yemişsiniz gerçekten. Bebek katillerine karşı yapmış olduğum protestoyu kalkıp, 'bizim değerlerimize aykırı böyle şeyler' diyerek soruşturmak açmak. Senin değerin yok. Ne değeri? Ne vicdan, ne insanlık, ne haysiyet... Hiçbir şey yok sizde. Aşağılıksınız! Aşağılık bile değilsiniz, seviyeniz bile yok sizin. Almazsanız da, ceza vermezseniz de adam değilsiniz ulan!. Dünya şampiyonluğundan daha gurur verici bir şekilde taşıyacağım o cezayı.'' açıklamasında bulundu.

Filistin'e destek olduğu için hakkında soruşturma başlatılan milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e bakanlık sahip çıktı

İsrail'in soykırım ve işgale maruz bıraktığı Gazze halkının yanında duran sporcusundan sanatçısına pek çok isim siyonist odakların hedefinde oldu. Türkiye'deki son örneği ise milli sporcumuz Necmettin Erbakan Akyüz oldu. Avrupa Wushu Kung fu Şampiyonu Necmettin Erbakan Akyüz, birincilik kürsüsünde İstiklal Marşını okunduktan sonra Filistin bayrağı açıp Filistin'e özgü Dabke dansı yapmıştı. Yaşanan durum üzerine Avrupa Wushu Kung Fu Federasyonu tarafından Akyüz, şampiyonluklarının geri alınmasıyla ilgili tehdit edilmişti. Filistin'e destek olduğu için hakkında soruşturma başlatılan milli sporcu Necmettin Erbakan Akyüz'e bakanlık sahip çıktı. Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı Enes Eminoğlu ile Akyüz bir araya geldi. Bakan Eminoğlu, Akyüz'ün haklı ve onurlu duruşunun yanında olduğunu belirterek sürecin takipçisi olduklarını ifade etti.


#Recep Tayyip Erdoğan
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