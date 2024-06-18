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Cumhurbaşkanı Erdoğan Nikol Paşinyan'la telefonda görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'la telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurban bayramını kutladığı; Erdoğan'ın da Ermenistan liderine sel felaketinden dolayı başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi. Ayrıca her iki liderin Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin önkoşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurguladıkları da kaydedildi.

Semih Bozkuş
22:23 - 18/06/2024 Salı
Güncelleme: 22:47 - 18/06/2024 Salı
Yeni Şafak
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile telefonda görüştü.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Paşinyan'ın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kurban bayramını kutladığı; Erdoğan'ın da Ermenistan liderine sel felaketinden dolayı başsağlığı dileklerini ilettiği belirtildi.

Öte yandan Erdoğan ve Paşinyan'ın ikili ilişkilerin tamamen normalleştirilmesi adına siyasi irade ortaya koyduğu da ifade edildi.

İlişkilerin önkoşul olmadan normalleştirilmesi vurgusu

İletişim Başkanlığından görüşmeye dair yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, 18 Haziran 2024 tarihinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’la bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede Başbakan Paşinyan Sayın Cumhurbaşkanımızın Kurban Bayramı'nı kutlamış; Sayın Cumhurbaşkanımız da Başbakan Paşinyan’ı önümüzdeki Vardavar-Hz.İsa’nın Başkalaşımı Bayramı münasebetiyle tebrik etmiştir.

Sayın Cumhurbaşkanımız yakın zamanda Ermenistan’ın kuzey bölgelerinde meydana gelen sel felaketinden dolayı Başbakan Paşinyan’a başsağlığı dileklerini iletmiştir.

Görüşmede her iki lider, Türkiye ile Ermenistan arasındaki ilişkilerin önkoşullar olmaksızın tamamen normalleştirilmesine dair siyasi iradelerini vurgulamışlardır.

Bu bağlamda, liderler, iki ülkenin Özel Temsilcileri arasındaki görüşmelerin devamının önemine işaret etmiş ve şu ana kadar üzerinde uzlaşmaya varılan hususları teyit etmişlerdir.

Liderler, ayrıca, Türkiye ve Ermenistan’ın üst düzey yetkilileri arasında devam eden diyaloğu memnuniyetle not etmişler; bölgedeki son gelişmeler ve uluslararası gündemi de ele almışlardır."



#Recep Tayyip Erdoğan
#Nikol Paşinyan
#Telefon Görüşmesi
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