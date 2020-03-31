Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Savcı Kirazı unutmadı
ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Savcı Kiraz'ı unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şehit Savcı Mehmet Selim Kiraz'ı ölümünün 5'inci yılında unutmadı. Erdoğan, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla Kiraz'ı andı.

Haber Merkezi Diğer
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince şehit edilmişti.
Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz, makam odasında terör örgütü DHKP/C üyelerince şehit edilmişti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 2015 yılında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yâd ediyorum."

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Binali Yıldırım da unutmadı

TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım da Savcı Kiraz'ı rahmet ve minnetle andığını belirterek Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Canı pahasına adalet terazisinden şaşmayan, vatanı ve milleti için alçaklara boyun eğmeyen şehit savcımızı unutmadık, unutmayacağız. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.


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