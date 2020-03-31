Cumhurbaşkanı Erdoğan Şehit Savcı Kiraz'ı unutmadı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından, 2015 yılında şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz'ı andı. Erdoğan mesajında şu ifadeleri kullandı:

"Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yâd ediyorum."

Görevi başındayken teröristler tarafından şehit edilen Cumhuriyet Savcısı Mehmet Selim Kiraz’ı şehadetinin beşinci yılında rahmetle yâd ediyorum. pic.twitter.com/GHPxIN7SK7 — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) March 31, 2020

GÜNDEM Şehit Savcı Selim Kiraz davasında sanıklara verilen cezaların onanması istendi

Binali Yıldırım da unutmadı

TBMM eski Başkanı Binali Yıldırım da Savcı Kiraz'ı rahmet ve minnetle andığını belirterek Twitter hesabından paylaşımda bulunarak, "Canı pahasına adalet terazisinden şaşmayan, vatanı ve milleti için alçaklara boyun eğmeyen şehit savcımızı unutmadık, unutmayacağız. Ruhu şad olsun" ifadelerini kullandı.



Şehadetinin beşinci yıl dönümünde şehit savcımız #MehmetSelimKiraz’i rahmet ve minnetle anıyorum.



Canı pahasına adalet terazisinden şaşmayan, vatanı ve milleti için alçaklara boyun eğmeyen şehit savcımızı unutmadık, unutmayacağız. Ruhu şad olsun. 🇹🇷 — Binali Yıldırım (@BY) March 31, 2020