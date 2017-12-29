Cumhurbaşkanı Erdoğan: Size ne kardeşim!

MHP ile ittifak konusunun liderler bazında götürülmesinde fayda olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Afrika turu dönüşünde uçakta gazetecilere yaptığı açıklama “Her önüne gelenin bu konuda konuşmaması lazım. Partimin içerisinde de zaman zaman bazıları çıkıyor, bu meseleye dair konuşuyor. Size ne kardeşim? Siz niye konuşuyorsunuz? Sürece limon sıkma yanlışını kimse yapmamalı” dedi.

"Size ne kardeşim! Limon sıkmayın"

"MHP ile ittifak konusunda bir gelişme var mı?" sorusuna Cumhurbaşkanı Erdoğan şöyle cevap verdi;

Şu anda gerek MHP’nin gerek ise bizim, özellikle ülkemizin milli ve yerli duruşunda bir ittifakımız var. AK Parti olarak biz milli ve yerli bir duruş ortaya koyuyoruz. MHP de milli ve yerli bir duruş gösteriyor. Ülkemizin aydınlık geleceği için ortak söylem geliştirmiş durumdayız. Bu bizi çok daha farklı, çok daha olumlu yerlere taşıyabilir. Çok aceleci olmamakta fayda var. Bu işi liderler bazında götürmekte fayda var. Bu konuda önüne gelen herkes konuşursa yanlış olur. Her önüne gelen bu konuda konuşmaması lazım. Benim partim de buna dahildir. Partimin içerisinde de zaman zaman bazıları çıkıyor, bu meseleye dair konuşuyor. Size ne kardeşim? Siz niye konuşuyorsunuz? Bu konuda kimlerin konuşacağı bellidir. Bu sürece limon sıkma gibi bir yanlışı hiç kimse yapmamalı. Bizim terörle mücadelede, ülkemizin geleceğine yönelik atacağımız adımlarda, şu anda bir kararlılığımız var. Biz bugün Şırnak ve Hakkari’ye gittiğimizde, iki sene üç sene önceki durumla karşılaşmayıp, on binlere hitap etme fırsatı bulabilmişsek, taşlar yerine oturmaya başlamış demektir.

REKLAM

GÜNDEM Efendilik taslamayın!