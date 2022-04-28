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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, resmi temaslarda bulunmak üzere Suudi Arabistan'a gitti. Cidde kentine inen özel uçak, Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal tarafından karşılandı.

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Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistanda
​Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TUR" ile saat 20.50'de Suudi Arabistan'ın Cidde kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı, Cidde Kral Abdülaziz Havalimanı'nda Mekke Emiri Prens Halid el-Faysal, Türkiye'nin Riyad Büyükelçisi Fatih Ulusoy ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Daimi Temsilcisi Büyükelçi Mehmet Metin Eker ile diğer yetkililer karşıladı.

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GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'a gidiyor: Yeni dönemin başlaması gayreti içindeyiz

HEYETTE BAKANLAR DA YER ALDI

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Ticaret Bakanı Mehmet Muş, AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım, MİT Başkanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı Metin Kıratlı ve Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan da Cidde'ye geldi.

KRAL SELMAN İLE GÖRÜŞECEK

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz Al Suud ile bir araya gelecek.

Erdoğan ve Kral Selman görüşmesinde, Türkiye-Suudi Arabistan arasındaki ilişkiler tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iş birliğinin geliştirilmesi imkanları ele alınacak.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zata avukatlarımız davaları açacaklar
OYNAT 01:31
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zata avukatlarımız davaları açacaklar
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi havalimanında basın açıklaması yaptı. CHP'li Özgür Özel'in tehditlerinin bedelini ödeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Avukatlarımız davalarını açacaklar.' ifadelerini kullandı.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e tepki.

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