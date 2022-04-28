​Cumhurbaşkanı Erdoğan Suudi Arabistan'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zata avukatlarımız davaları açacaklar

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan ziyareti öncesi havalimanında basın açıklaması yaptı. CHP'li Özgür Özel'in tehditlerinin bedelini ödeyeceğini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Adı Özgür ama soyadı çok garip olan bu zatla ilgili avukatlarımız davaları açıp, Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı'na hakaret yapılabilir mi, yapılamaz mı? Demek ki ders almamış. Avukatlarımız davalarını açacaklar.' ifadelerini kullandı.