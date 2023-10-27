Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Büyük Filistin Mitingi kapsamında ücretsiz olacak

AK Parti tarafından 28 Ekim Cumartesi günü Atatürk Havalimanı'nda "Büyük Filistin Mitingi" düzenlenecek. Milyonlarca vatandaşın yanı sıra özel konukların da ağırlanacağı mitinge pek çok farklı ülkeden devlet adamları, hükümet temsilcileri ve siyasi parti liderleri katılacak. Büyük Filistin Mitingi’nde, Filistin davasını ezgi ve marşlarıyla yüklenen Yusuf İslam, Ömer Karaoğlu ve Maher Zain de sahne alacak.