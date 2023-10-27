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Cumhurbaşkanı Erdoğan talimat verdi: Büyük Filistin Mitingi kapsamında ücretsiz olacak

Bakan Uraloğlu sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, ''Sayın Cumhurbaşkanımızın kararıyla; 28 Ekim Cumartesi günü ‘Büyük Filistin Mitingi’nde Gazze’ye ses olacak vatandaşlarımıza kolaylık sağlanması için İstanbul’da Gayrettepe- İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatleri ücretsiz olacak. Ayrıca Ankara’da Başkentray ve İzmir’de İZBAN banliyö tren seferleri de bu tarihte ücretsiz hizmet verecek'' ifadelerini kullandı.

Muhammed Emre Kömürcü
20:09 - 27/10/2023 Cuma
Güncelleme: 21:50 - 27/10/2023 Cuma
Yeni Şafak
Büyük Filistin Mitingi 28 Ekim Cumartesi günü (yarın) 15.00'te gerçekleştirilecek.

Büyük Filistin Mitingi 28 Ekim Cumartesi günü (yarın) 15.00'te gerçekleştirilecek.

Bakan Uraloğlu sosyal medya platformu X üzerinden yaptığı paylaşımda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla, "Büyük Filistin Mitingi"nde Gazze'ye ses olacak vatandaşlara kolaylık sağlaması için İstanbul'da Gayrettepe-İstanbul Havalimanı metro hattı ile Marmaray seyahatlerinin ücretsiz hizmet vereceğini aktardı.



Başkentray ve İZBAN'da da seferler ücretsiz


Ayrıca Ankara'da Başkentray, İzmir'de ise İZBAN banliyö tren seferlerinin de bu tarihte ücretsiz olacağına dikkati çeken Uraloğlu, "Zulme karşı sesimizi en yüksek şekilde çıkarmak için bütün vatandaşlarımızı 'Büyük Filistin Mitingi'ne bekliyoruz." ifadelerini kullandı.


#Büyük Filistin Mitingi
#İstanbul
#Ankara
#İzmir
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