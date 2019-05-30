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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi'ni açıkladı

Erdoğan: Tutuklama tedbirinin ölçülü olması için adım atıyoruz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yargı Reformu Stratejisi programında konuştu. Erdoğan, "Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz" dedi. Erdoğan, "Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz" diye konuştu. Ayrıca Erdoğan, hukuk fakültelerinde eğitim süresinin 5 yıla çıkarılacağını ve kontenjanlarının ise azaltılacağını açıkladı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Kongre ve Kültür Merkezi'nde Yargı Reformu Stratejisi Programı'nda konuşuyor.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

Adalet temeli çürük olan toplumun hiçbir zaman ayakta durması mümkün değildir.

Bugün Türkiye maruz kaldığı onca saldırıya rağmen dimdik ayakta ise bunu değerlerine borçludur.

Adaletin güçlü, güçlülerin de adaletli olduğu toplumlar hızla büyür, kalkınır, zenginleşir. Adalet temeli çürük olan hiçbir toplumun ve devletin uzun süre ayakta kalma şansı yoktur. Kanunu Sultan Süleyman Han "Kılıcın yapamadığını adalet yapar" demiştir.

Yargı Reformu Stratejisi'nde 2 temel perspektif, 9 amaç, 63 hedef ve 256 faaliyet bulunuyor.

Her şeye rağmen 2005 yılından bu yana süren AB müzakere sürecinin bir an önce tamamlanmasının en az bizim kadar Avrupa için de önem taşıdığına inanıyoruz.

Bu reform belgesiyle, her ne kadar bize verilen sözler tutulmuyorsa da, AB tam üyelik sürecine bağlılığımızı da ifade etmiş oluyoruz. Yargı reformu belgesi hem vatandaşlarımızın sisteme güvenini artıracak hem de daha öngörülebilir yatırım ortamına yardımcı olacaktır.

Tutuklama tedbirinin ölçülü olması için adım atıyoruz

Tutuklama tedbirinin ölçülü kullanılmasına yönelik yeni adımlar atıyoruz.

Önümüzdeki dönemde adil yargılanma hakkının daha etkin şekilde korunmasını hedefliyoruz.

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Adliyelerde vatandaşların işlerinin kolaylaştırılmasına yönelik birtakım hedefler ve faaliyetler belirledik.

Mevzuatın sadeleştirilmesi, adli yardım sisteminin ve savunma hakkının güçlendirilmesi hususlarında da atacağımız adımlar bulunuyor.

Bir internet sitesinin tamamına değil, engellenmesine karar verilen kısmına erişimin sınırlanmasına imkan verecek bir düzenleme yapılacak.

İfade özgürlüğüne ilişkin kararların istinaf aşamasından sonra bir de Yargıtay tarafından incelenmesini sağlayacağız.

Hukuk fakültelerinde eğitim süresi 5 yıla çıkıyor

  • Hukuk fakültelerinin eğitim süresi 5 yıla çıkartılacak, kontenjanlar ise azaltılacak.

Hakim ve savcılar hakkındaki disiplin prosedürlerini yeniden yapılandırıyor, kurulun disiplin kararlarına karşı yargı yolunu genişletiyoruz.

Reform düzenlemesi ile mesleğin başında hakimleri ceza ve hukuk hakimi olarak ayıracak ve alanlarında uzmanlaşmalarını sağlayacağız.

Yargıda performans, ölçüm ve takip merkezi kuruyoruz

Hakimler ve Savcılar Kurulu bünyesinde yargıda performans, ölçüm ve takip merkezi kuruyoruz. Uzun süren soruşturma ve davalar bu merkezde oluşturulacak sistem vasıtasıyla takip edilecek.

Avukatların bilgi ve belge temin etmelerine ilişkin yasal yetkilerini genişletiyoruz.

Çevre, imar ve enerji için özel mahkemeler kurulacak

Çevre, imar ve enerji gibi alanlarda davaların daha hızlı ve etkin yürütülmesini sağlamak için özel mahkemeler kuruyoruz.

Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı

  • Avukatlara belli kriterler dahilinde yeşil pasaport hakkı vererek, uluslararası faaliyetlerini kolaylaştırmayı planlıyoruz.
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