Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı Al Said ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Umman’ın Filistin davası başta olmak üzere birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü, Umman'ın bölgesinde ara buluculuk ve diyaloğu esas alan gayretlerini takdir ettiğimizi, Gazze’de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını ifade etti.