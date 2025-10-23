Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman Sultanı Al Said ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan Umman'da
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı
Recep Tayyip Erdoğan
, dün akşam saatlerinde geldiği Körfez turunun son durağı Umman’da temaslarına devam ediyor. Umman’a resmî ziyaret gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugünkü temasları kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile bir araya geldi. Al Alam Sarayı’nda gerçekleştirilen görüşme basına kapalı olarak yapıldı.
Erdoğan, Umman temasları kapsamında Umman Sultanı Heysem bin Tarık bin Teymur El Said ile heyetlerarası görüşmeye başkanlık edecek ardından da anlaşmaların imza törenine katılacak. Erdoğan, onuruna verilecek resmi yemeğin ardından temaslarını tamamlayarak Türkiye’ye dönecek.
İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, görüşmeye ilişkin şu ifadelere yer verildi:
"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, Umman’ı resmi ziyareti kapsamında Umman Sultanı Heysem Bin Tarık El Said ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Görüşmede Türkiye ile Umman ikili ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye ile Umman’ın köklü tarihi ve kardeşlik bağları bulunduğunu, iki ülke arasındaki dayanışmanın bu ziyaretle daha da perçinlendiğini kaydetti.
Cumhurbaşkanımız Umman ile sanayiden ekonomiye, savunmadan iletişime kadar birçok alanda iş birliğinin geliştirileceğini belirtti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ve Umman’ın Filistin davası başta olmak üzere birçok konuda tutumlarının örtüştüğünü, Umman'ın bölgesinde ara buluculuk ve diyaloğu esas alan gayretlerini takdir ettiğimizi, Gazze’de iki devletli çözüm için birlikte çalışılacağını ifade etti.
Görüşmeyi müteakip yapılan heyetler arası toplantıda ise iki ülke arasında toplam 16 belge daha kabul edildi."
