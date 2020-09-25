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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkünde Vucic ile görüştü
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Vucic'i Vahdettin Köşkü'nde kabul etti. Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Aleksandar Vucic
Cumhurbaşkanı Erdoğan - Aleksandar Vucic

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.

AA

Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.

AA

Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.

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