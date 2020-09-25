Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Vucic ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic'i kabul etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar'daki Çamlıca Camii'nde kıldığı cuma namazının ardından Vahdettin Köşkü'ne geçti.
Erdoğan, Vahdettin Köşkü'nde Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile bir araya geldi.
Görüşme basına kapalı olarak gerçekleşti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Vahettin Köşkü’nde bir araya geldi. pic.twitter.com/JJYf3HKeJ0
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Sırbistan Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile Vahettin Köşkü’nde bir araya geldi. pic.twitter.com/JJYf3HKeJ0— T.C. Cumhurbaşkanlığı (@tcbestepe) September 25, 2020