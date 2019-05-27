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İSTANBUL

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla iftar yaptı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla iftar yaptı. Erdoğan, bir ailenin çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olarak onlarla orucunu açtı.

Haber Merkezi AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını Zeytinburnu sahilinde açtı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, iftarını Zeytinburnu sahilinde açtı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla iftar yaptı.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu sahiline geldi. Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi.

Daha sonra, bir ailenin sahildeki çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olan Erdoğan, onlarla orucunu açtı. Erdoğan, iftar yaptığı vatandaşların yakınlarının da telefonda kendisiyle görüşme talebini geri çevirmedi.

Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla iftar yaptı
FOTOĞRAF 18
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı
Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan, çocuklara oyuncak dağıttı
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Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Zeytinburnu sahiline geldi.
Title
Burada kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla sohbet eden Erdoğan, onlarla fotoğraf çektirdi.
Title
Daha sonra, bir ailenin sahildeki çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olan Erdoğan, onlarla orucunu açtı.
Title
Erdoğan, iftar yaptığı vatandaşların yakınlarının da telefonda kendisiyle görüşme talebini geri çevirmedi.
Title
Title
Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak da eşlik etti.
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Title
Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla iftar yaptı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde vatandaşlarla iftar yaptı. Erdoğan, bir ailenin çimenlik alana kurduğu yer sofrasına konuk olarak onlarla orucunu açtı.

İftarını sahilde açtı

İftarını sahilde açtı
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