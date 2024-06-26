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Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Külliye'de görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. İki liderin görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü.

16:10 - 26/06/2024 Çarşamba
Güncelleme: 17:18 - 26/06/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan - MHP lideri Devlet Bahçeli görüşmesi Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde saat 16'da başladı.


İki liderin görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede siyasette normalleşme, terörle mücadele, Meclis çalışmaları, ekonomi, öğretmenlik meslek kanunu gibi konuların ele alındığı öğrenildi.


Erdoğan ve Bahçeli seçim sonrası 29 Nisan ve 10 Mayıs'ta görüşmüştü.




Erdoğan: MHP ile omuz omuza yürüyoruz


İki liderin görüşmesi siyasette normalleşme açıklamalarının ardından geldi. Erdoğan da bu görüşme öncesinde AK Parti Grup Toplantısında Cumhur İttifakı'yla ilgili önemli mesajlar verdi. "MHP ile omuz omuza yürüyoruz" diyen Erdoğan, "15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Birdir, bütündür, sarsılmadan ayakta kalacaktır." dedi.




#Recep Tayyip Erdoğan
#Devlet Bahçeli
#Külliye
2 saat önce
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