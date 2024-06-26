Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Bahçeli Külliye'de görüştü

İki liderin görüşmesi yaklaşık bir saat sürdü. Görüşmede siyasette normalleşme, terörle mücadele, Meclis çalışmaları, ekonomi, öğretmenlik meslek kanunu gibi konuların ele alındığı öğrenildi.

Erdoğan ve Bahçeli seçim sonrası 29 Nisan ve 10 Mayıs'ta görüşmüştü.

İki liderin görüşmesi siyasette normalleşme açıklamalarının ardından geldi. Erdoğan da bu görüşme öncesinde AK Parti Grup Toplantısında Cumhur İttifakı'yla ilgili önemli mesajlar verdi. "MHP ile omuz omuza yürüyoruz" diyen Erdoğan, "15 Temmuz gecesi darbecilere karşı kurulan Cumhur İttifakı sapasağlam ayaktadır. Birdir, bütündür, sarsılmadan ayakta kalacaktır." dedi.