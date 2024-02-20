Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Edi Rama'dan ortak basın toplantısı! Arnavutluk Başbakanı: Biliyoruz ki verdiğiniz sözü her zaman tutarsınız

Arnavutluk Başbakanı Edi Rama, bugün Ankara'ya ziyarette bulundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın özel daveti üzerine Türkiye'ye gelen Rama, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde resmi törenle karşılandı.

Törenin ardından ikili görüşme gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rama, Anlaşmaların İmza Töreni ve ortak basın toplantısı için kameralar karşısına geçti.

FETÖ'ye karşı Arnavutluk'la ortak mücadele

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasından satır başları şöyle:

İki ülke arasındaki ticaret hacmini 1 milyar dolara çıkardık hedefimiz iki milyar dolar.

Sözümüzü tuttuk 3 ay gibi rekor bir sürede dostluk hastanemizi inşa ettik. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da iyi veya kötü günlerinde Arnavutluk halkının yanlarında olmayı sürdüreceğiz.

İsrail zulmünü de ele aldık. Gerek UAD gerek BM'de izlenen süreçler bu konudaki haklı tutumuzu net bir şekilde ortaya koymuştur. Arnavutluk'un bu dönemde mazlum Filistin halkıyla sergilediği dayanışma çok önemlidir. Önümüzdeki süreçte yapılacak girişimler kapsamında temasımızı sürdüreceğiz.

FETÖ ile mücadele konusunda hassasiyetini biliyor bunu takdirle karşılıyoruz. Bu şer şebekesinin amacına ulaşmasına fırsat vermeyeceğiz.

Edi Rama: "Biliyoruz ki verdiğiniz sözü her zaman tutarsınız"

Edi Rama'nın açıklamalarından satır başları ise şöyle:

Türkiye'nin Arnavutluk'a yaptığı hastane önemli bir hizmet. Biliyoruz ki siz verdiğiniz sözü her zaman tutarsınız.

Arnavutluk'taki depremde Türkiye bizi arayan ilk ülkedir.

Savunma ve güvenlik alanındaki ilişkilerimizi geliştireceğiz.

Ukrayna savaşı konusunda kendisi ile Zelenski ile birlikte toplantı gerçekleştireceğimizi Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a söyledim. Bu toplantıya Sayın Cumhurbaşkanı da davetlidir.

Gazze'de olanlar acımızı ifade etmek isteriz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan her zaman bölge barışına dikkat çekti. Türkiye vazgeçilmez bir aktördür. Gazze'de ateşkes zamanı gelmiştir.



