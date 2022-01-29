Cumhurbaşkanı Erdoğan: Verdiğimiz sözü tuttuk

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde konuştu.

#CANLI Cumhurbaşkanı Erdoğan Dereli-Doğankent Afet Konutları, İşyerleri ve Altyapı Yatırımları Açılış Töreni'nde konuşuyor. https://t.co/EmpqAHCIKA — Yeni Şafak (@yenisafak) January 29, 2022

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmalarının satır başları şöyle:

"Dereli'nin saygıdeğer güzel insanları. Sizleri uzun bir aradan sonra en kalbi duygularımla selamlıyorum.

Tabi bir afetin bir felaketin ardından, sizlere verdiğimiz sözü tutmanın bahtiyarlığı içerisindeyiz. Bugün bu teslim töreniyle birlikte ben burada tüm Dereli sakinlerine mutlu ve huzurlu bir gelecek diliyorum. Birazdan Allah'ın izni ile hak sahiplerine kura ile dairelerini sahip edeceğiz.

REKLAM

O günü unutmamız mümkün değil, anında buradaydık. 15 kardeşimiz burada hayatını kaybetti. Aynı dönemde ardından Rize, Artvin, Kastamonu, Bartın, Muğla, Antalya'da felaketleri ardı ardına yaşadık. Yılmadık, usanmadık bütün bu yerlerde gece gündüz çalıştık.

Her yerde de bu binalardan altyapılara kadar buraları ayağa kaldırdık. Hala da devam ediyoruz. Dereli'nin bu güzelliklerini görünce, bir Cumhurbaşkanı olarak halkımıza verdiğimiz sözü tutmanın gururunu yaşıyoruz.

'AKLINCA BENİ SUSTURACAK'

Tabi şuanda dükkanlar, konutlar teslim edilecek. Biz kardeşlerimiz inşa ve ihya için buradayız. İcraat, icraat, icraat... AK Parti iktidarı budur.

Öyle bir ana muhalefet va rki yalandan geçilmiyor. Geçen akşam Ulaştırma Bakanı'm gayet güzel ağzının payını verdi. Adam öyle bi takdik yapıyordu. Ben canlı yayındayken Youtube'dan yayın yapıyor, güyya beni susturacak. Ya seviyesi yokki ineyim. Benim için seviye millettir, milletin seviyesine inilmez, seviyesine çıkılır. Biz cumhurdan icazet aldık, cumhurla da yolumuza devam ediyoruz.

REKLAM

Cumhur İttifakı yoluna emin adımlarla ilerliyor. 2023 Türkiye'de bir dönüm noktasıdır. Hep beraber birlikte çalışmaya var mıyız? Yani siz varız dedikten sonra mesele bitmiştir. Çünkü ülkemizde yapacağımız daha çok iş var.

DOĞAZ GAZ AÇIKLAMASI

Giresun'umuzda üniversitesinden tutun da bütün buradaki kurumlarımızı inşa ve ihya ettik mi, ettik. Bugüne kadar fındıkta kimsenin vermediği fiyatlara eriştik mi? Size verdiğim doğal gaz sözü vardı? Verdik mi? Ana muhalefet diyor ki doğal gazın 1 haftalık ömrü kaldı. Ne zaman yalan söylemeyi bırakacaksın. Bizim öyle bir sıkıntımız yok. Tuz Gölü'nün altında stoklarımız var. Biz bütün tedbirlerimizi alıyoruz. Biz AK Parti'yiz.

Ayrıntılar geliyor...