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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs tutuklandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden şahıs tutuklandı

20:3525/03/2025, Salı
AA
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İzinsiz gösteride Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarett ettiği belirlenen şahıs, polis ekiplerince yakalandı.
İzinsiz gösteride Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakarett ettiği belirlenen şahıs, polis ekiplerince yakalandı.

İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasını bahane ederek düzenlenen korsan gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli gözaltına alındı. İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen şüpheli, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarını protesto amacıyla düzenlenen izinsiz gösterilerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği belirlenen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturmada, izinsiz gösteri sırasında "Cumhurbaşkanına hakaret" içeren sloganlar atan ve çektiği videoyu sosyal medya platformunda paylaşan kişiyle ilgili gözaltı talimatı verildi.

Talimat üzerine harekete geçen emniyet güçleri, şüpheli B.G.Y'yi gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemleri sonrası Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na götürülen şüpheli, "Cumhurbaşkanına hakaret" suçundan sevk edildiği nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.



#Cumhurbaşkanına Hakaret
#İstanbul
#İBB

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