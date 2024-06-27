Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB mesajı: Stratejik hedefimiz

"Ukrayna'nın toprak bütünlüğüne ve egemenliğine olan desteğimizin altını bir kez daha çizdim. Ukrayna'daki yıkımın bir an evvel son bulması ve taraflar için adil, nihai çözüme ulaşılması ancak diploması ile mümkündür. Taraflara yönelik bu yöndeki telkinlerimizi sürdürüyoruz. Rusya'nın dışlandığı girişimlerin, arzu edilen sonuçları vermeyeceğine dair görüşümüzü de koruyoruz."