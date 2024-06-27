Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan AB mesajı: Stratejik hedefimiz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Türkiye'ye ziyarette bulunan Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde bir araya geldi.
Erdoğan ve Karis görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.
Burada konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Estonya ile diplomatik ilişkilerin tesisinin 100. yıl dönümünde Cumhurbaşkanı Karis ve heyetini Ankara'da misafir etmekten büyük memnuniyet duyduğunu belirtti.
Karis ile görüşmelerinde Türkiye-Estonya ilişkilerini geliştirme yönündeki ortak iradeyi teyit ettiklerini dile getiren Erdoğan, görüşmelerde, bu istikamette atılacak müşterek adımları ele aldıklarını aktardı.
Erdoğan, geçen yıl tesis edilen Ekonomi ve Ticaret Ortak Komitesinin ilk toplantısını en kısa zamanda Türkiye'de gerçekleştirileceğini ifade ederek, bu toplantı ile ekonomik ve ticari ilişkiler bakımından yeni bir yol haritasının da belirlenmiş olacağını söyledi.
NATO müttefikleri olarak, savunma sanayi alanında tesis edilen mevcut işbirliğini ilave somut projelerle geliştirebileceklerini dile getiren Erdoğan, şunları kaydetti:
"Taraflara yönelik telkinlerimizi sürdürüyoruz"
Erdoğan, görüşmelerde, Ukrayna'daki savaşa yönelik gelişmeleri de ele aldıklarını belirterek, şunları ifade etti:
"Gazze'deki barbarlığın sorumluları hesap verecek"
Gazze'deki insani felaketin sona ermesi için öncelikle acil ateşkes ve insani yardımların ulaştırılması ihtiyacının sürdüğünü belirten Erdoğan, Türkiye olarak bu konuda elden gelen ne varsa yapmaya devam edeceklerinin altını çizdi.
Cumhurbaşkanı Karis ve heyetine ziyaretleri için teşekkür eden Erdoğan, görüşmelerin hayırlara vesile olmasını diledi.
"TÜRKİYE'NİN KATKISI BÜYÜK ÖNEM TAŞIYOR"
Estonya Cumhurbaşkanı Alar Karis, Türkiye'nin bölgesel rolüne ilişkin, "Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor." dedi.
Estonya Cumhurbaşkanı Karis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.
Türkiye ve Estonya'nın iki NATO müttefiki olduğunu hatırlatan Karis, "Türkiye'nin bölgemizin güvenliğine ve NATO'nun içerisindeki katkısı bizler için çok büyük bir önem taşıyor." ifadelerini kullandı.
Karis, Türkiye ile ülkesinin hem iyi zamanlarda hem kötü zamanlarda birbirini desteklemeye devam ettiğinin altını çizdi.