Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bosna Hersek'e tam destek: Huzurun bozulmasına izin yok

28/03/2026, Cumartesi
AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek lideri Becirovic ile ikili ilişkileri görüştü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Denis Becirovic ile Dolmabahçe Çalışma Ofisi’nde görüştü. Türkiye’nin Bosna Hersek’in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz destek vermeyi sürdüreceğini vurgulayan Erdoğan, ülkenin huzurunun şahsi çıkarlar için bozulmasına izin verilmeyeceğini belirtti.

Huzurun bozulmasına izin yok

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının NSosyal hesabından yapılan açıklamaya göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bosna Hersek Devlet Başkanlığı Konseyi Başkanı Becirovic ile Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Çalışma Ofisi'nde bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede liderler, Türkiye ile Bosna Hersek ikili ilişkileri ve bölgesel konuları ele aldı.

Türkiye'nin Bosna Hersek'e desteği sürecek

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, Türkiye'nin Bosna Hersek'in egemenliği, toprak bütünlüğü ve anayasal düzenine koşulsuz destek vermeyi sürdüreceğini, kimsenin şahsi çıkarları için Bosna Hersek'in huzurunun bozulmasına müsaade edilmemesi gerektiğini belirtti.

"Yeni maceralara tahammül yok"

Bölgenin yeni maceralara tahammülünün bulunmadığını vurgulayan Erdoğan, ülkenin birliğini hedef alan kışkırtıcı söylemlerin kimseye faydası olmayacağını kaydetti.

Erdoğan, Bosna Hersek'in bütünlüğünden yana olanların birlik içinde hareket etmelerinin bu süreçte her zamankinden daha fazla önem arz ettiğini, Türkiye'nin özellikle Boşnakların hayati menfaatlerini ihlal edecek oldubittileri kabul edilemez olarak gördüğünü bildirdi.



