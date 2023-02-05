Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dokuz ülkeye 'konsolosluk kapatma' tepkisi: Ültimatom verildi kabinede gerekli kararları alacağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi'nde düzenlenen Aydın Gençlik Buluşması'na katıldı. "Bir daha benim için Davos bitmiştir dedim Davos'tan ayrıldım. Çıkarken ne yazık ki, şu anda o masanın etrafında olanlardan ikisi yan yana yürüyorlar arkalarında da benim güvendiğim bir arkadaşımız 'Eyvah şimdi bittik' dediler. Bunların dünyaya bakış açıları bu.