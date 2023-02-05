Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dokuz ülkeye 'konsolosluk kapatma' tepkisi: Ültimatom verildi kabinede gerekli kararları alacağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Aydın'da gençlerle buluşmasında İstanbul'daki konsolosluklarını kapatma kararı alan dokuz ülkeye tepki gösterdi. Büyükelçilerin Dışişleri Bakanlığına çağrılarak ültimatom verildiğini ve 'Devam ettirecek olursanız hesabını ağır ödersiniz' dendiğini anımsatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Pazartesi günü kabine toplantımız var. Orada da gerekli kararları alacağız." ifadelerini kullandı.
22:23 . 5/02/2023 Pazar
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Adnan Menderes Üniversitesi'nde "Aydın Gençlik Buluşması"nda açıklamalarda bulundu.
Konuşmasında, İstanbul’da konsolosluklarını kapatan dokuz ülkeye de değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan,
“Dışişleri Bakanlığımız bunları çağırdı, ültimatomu verdi. Devam ettirecek olursanız hesabını ağır ödersiniz dedi. Pazartesi günü kabine toplantımız var. Orada da gerekli kararları alacağız”
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