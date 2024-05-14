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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eczacılık Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü canıgönülden tebrik ediyorum." dedi.

Semih Bozkuş
19:05 - 14/05/2024 Salı
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü vesilesiyle X hesabından paylaşımda bulundu.

Sağlık sektörü içerisinde vazgeçilmez bir rol üstlendiklerini belirttiği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutlayan Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü canıgönülden tebrik ediyorum."



#Eczacılar Günü
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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