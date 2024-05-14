Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eczacılık Günü mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tüm eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 14 Mayıs Eczacılık Günü vesilesiyle X hesabından paylaşımda bulundu.
Sağlık sektörü içerisinde vazgeçilmez bir rol üstlendiklerini belirttiği eczacıların 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü kutlayan Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:
"İnsanlarımızın sağlığına hizmet eden, sağlık sektörümüz içerisinde önemli ve vazgeçilmez bir rol üstlenen tüm eczacılarımızın 14 Mayıs Eczacılık Günü’nü canıgönülden tebrik ediyorum."
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1 saat önce