Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Etiyopya’ya güçlü mesaj: İş birliği sürecek

Erdoğan ve Abiy Ahmed, Antalya’daki COP31 kapsamında bir araya geldi.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'nin 31. Taraflar Konferansı (COP31) Liderler Zirvesi kapsamında Antalya’da bulunan Etiyopya Başbakanı Abiy Ahmed Ali’yi kabul etti.

"Türkiye iş birliğini ilerletmek için adımlar atmayı sürdürecek"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, görüşmede Türkiye-Etiyopya ikili ilişkileri ile bölgesel konuların ele alındığı bildirildi.

Açıklamaya göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Etiyopya’nın ticaret ve yatırımlar başta olmak üzere birçok alanda iş birliğini ilerletmek için adımlar atmayı sürdüreceğini ifade etti. Erdoğan, Etiyopya’nın bölgesinde huzur ve istikrarın sağlanması için Türkiye’nin desteğinin devam edeceğini de belirtti.

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Erdoğan, Türkiye’nin ardından COP32’ye ev sahipliği yapacak olan Etiyopya’yı bu görevi nedeniyle tebrik etti.

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