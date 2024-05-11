Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eyüpspor ve Göztepe'ye tebrik mesajı

Gelecek sezon Süper Lig'de mücadele edecek Göztepe'nin Başkanı Rasmus Ankersen, "Mütevazı olacağız ama aynı zamanda yüksek öz güvenle kulübümüzü temsil edip, en iyi başarıyı sağlamak için her şeyi yapacağız ve birçok kulübü gelecek sezon şaşırtacağımıza inanıyorum" dedi.