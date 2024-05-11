Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eyüpspor ve Göztepe'ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti.
Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ettiğini belirtti.
Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya, Kocaelispor’a ve Boluspor’a da başarılar diledi.
Erdoğan'dan tebrik mesajı
"TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum.
Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya, Kocaelispor’a ve Boluspor’a başarılar diliyorum."