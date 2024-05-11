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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eyüpspor ve Göztepe'ye tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Süper Lig'e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum." ifadelerini kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya, Kocaelispor’a ve Boluspor’a da başarılar diledi.

Semih Bozkuş
20:12 - 11/05/2024 Cumartesi
Güncelleme: 20:53 - 11/05/2024 Cumartesi
Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpspor ve Göztepe için tebrik mesajı yayınladı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eyüpspor ve Göztepe için tebrik mesajı yayınladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselen Eyüpspor ve Göztepe'yi tebrik etti.

Sosyal medya platformu X'teki hesabından paylaşımda bulunan Erdoğan, Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ettiğini belirtti.

Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya, Kocaelispor’a ve Boluspor’a da başarılar diledi.

Erdoğan'dan tebrik mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"TFF 1. Lig’i birinci ve ikinci sırada bitirerek Süper Lig’e yükselme başarısı gösteren Eyüpspor ve Göztepe camialarını yürekten tebrik ediyorum.

Play-off’ta mücadele edecek olan Sakaryaspor’a, Bodrumspor’a, Çorum FK’ya, Kocaelispor’a ve Boluspor’a başarılar diliyorum."



#Süper Lig
#Eyüpspor
#Göztepe
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
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