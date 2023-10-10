Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Filistin-İsrail gerilimiyle ilgili kritik bir adım daha: Bugün Putin ile görüşeceğim

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan Avusturya Başbakanı Nehammer ile ortak basın toplantısı düzenledi.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

İlişkilerimizi daha da geliştirme konusunda ortak iradeye sahibiz. Görüşmelerde, bu çerçevede üst düzey ziyaretlerin devam edilmesini gerektiğini belirttik. 1 Ekim'deki terör saldırısında terörü kınayan Şansölye'ye teşekkür ederim. Sayın Şansölye, Gazi Meclis'i ziyaret ederek Türkiye'nin karşı karşıya kaldığı terör tehdidinin ciddiyetine şahit oldu. Düzensiz göçle mücadelede, ülkemizin öncü konumu bunun Avrupa'nın güvenliğine sunduğu katkılar herkesin malumudur. İçişleri bakanlarımız görüşmelerinde hem bu alandaki iş birliğini hem de terörle mücadeleyi ele aldılar. Bu yıl 4 milyar doları aşmasını beklediğimiz ikili ticaret hacmimizi, 5 milyar dolara çıkarma hedefi üzerinde durduk. Avusturya'nın Türkiye'ye yaptığı doğrudan yaptığı yatırımlar 11 milyar dolara yaklaşmıştır. Türkiye'nin Avusturya'daki yatırımı 716 milyon dolardır. İş formuna katılara iş insanlarımızla doğrudan temas sağlaması da güzel bir teşvik unsurudur.

'AB'YE TAM ÜYELİK DIŞINDA HİÇBİR ALTERNATİFİ KABUL ETMİYORUZ'

Gelecek sene Türkiye ile Avusturya arasında 100. iş gücü anlaşmasının ise 60. yıl dönümünü idrak edeceğiz. Bu anlamlı yıldönümlerinin layıkıyla anılması için gereken çalışmaları müştereken gerçekleştireceğiz. Avrupa'nın bütünleşmesi ancak Türkiye'nin birliğe tam üyeliği ile tamamlanacaktır. Tam üyelik dışındaki hiçbir alternatifi kabul etmeyeceğimizi özellikle vurguladım. Kıymetli dostumla Ortadoğu'daki ve Rusya-Ukrayna savaşındaki gelişmeleri ele aldık. Ortadoğu'ya kalıcı barışın gelebilmesi Filistin-İsrail sorununun nihai çözümüyle mümkündür. Bağımsız ve coğrafi bütünlüğü haiz, başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devletinin hayata geçirilmesi gerekiyor.

İSRAİL-FİLİSTİN GERİLİMİ

Sivil yerleşim yerlerini hedef almanın kimseye faydası olmaz. Başkenti Doğu Kudüs olan Filistin devleti hayata geçmeli. Adil barışın kaybedeni olmaz. Türkiye çatışmanın durması için diplomasiyi yürütecek. Bugün Putin ile görüşeceğim. Ateşe benzin dökülmemeli. Tüm aktörleri barışın tesisi için sorumluluk almaya çağırıyorum.

Avusturya Başbakanı Nehammer'in açıklamaları şöyle:

Ben misafirperverliğiniz için teşekkür ederim. Bugün güvene dayalı görüşmeler yaptık, çalışmalar yaptık. Sayın Cumhurbaşkanının açık konuşmasını çok iyi buldum. Biz arkadaşız, partneriz. Arkadaşların böyle dürüst konuşması gerekiyor. İnandığım bir şey var. Ekonomik ilişkilerde ilerleme sağlayabiliriz. Kanaatimce AB tarafından her seferinde değiştiren senaryoların ortaya konuşması pek uygun değil. Benim bu ziyaretimde bir işaret. Biz Türkiye ile yoğun bir ekonomik iş birliği yapmak istiyoruz. Göç konusu var. Milyonlarca mülteci var Türkiye'de. Burada kabul edildiler. Burada kendilerine bakılıyor. AB ile Türkiye arasındaki anlaşmanın sürdürülmesi önemli. Türkiye açısından daha fazla esneklik olması gerekiyor. İnsan kaçakçılığı göçmen kaçaklığı konusunu ele aldık. Avusturya, deprem meydana geldiğinde askerlini göndererek yardımcı olmaya çalıştı. Dostların zor günlerde yan yana olması gerekiyor. Bu da dostluğun emaresi. Bugün çok etkilendiğim bir şey var. O da aramızdaki iş birliği potansiyeli. Türkiye'deki sanayinin yaratıcılığı konusunda beni çok şaşırttı bakanınız. Elektrikli arabalar artık üretiliyor. yenilikçi bir teknoloji. Bu da bizi bağlıyor.

5 milyar dolarlık hedefi dile getirdik ancak bu hedefi aşma niyetimiz de bulunmaktadır. Bugün tespit ettiğim başka bir şey daha var. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırılarında savaşın sona ermesi için Cumhurbaşkanı elinden geleni yapıyor. Çoğu insanın hiç düşünmediği bir şey var. Türkiye'nin başardığı bir şey var. O da yeşil mutabakat. Tahıl Ukrayna'dan çıkarılması ve dünyaya dağıtılması çok önemli. Buradan hareketle Türkiye'nin güvenilir müttefik olduğunu gösterir.

Terör saldırısı sonrasında iki bakanlık arasında bilgi alışverişi yapıldı. Terör örgütlerinin bertaraf edilmesi konusunda iş birliği içindeyiz. Tabii ki de farklı düşündüğümüz konular da var. Hamas'ın terör saldırısını kınıyoruz. En şiddetli şekilde kınıyoruz. Terör her zaman insanlara acı getirir. Arka planda da her şeyi yapmak gerekir. Hemen irtibat kurdunuz. Bu yangının daha fazla yayılmasını engellemek için her şeyi yapmak gerekiyor. Esirler var. Henüz tam belli olmasa da Avusturya vatandaşları da rehin olarak tutuluyor. Filistin otoriteleri için ciddi maddi destekte bulunduğunu söyledi. Bu paraların terör amaçlı kullanılmasına dair şüphelerimiz var. Finansman türünü ve şeklini yeniden gözden geçirmek istiyoruz. Filistin halkını acısı var. Onun da hafifletilmesi gerekiyor. Gördüğünüz gibi çok fazla konumuz var.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN: ABD GEMİSİNİN İSRAİL'DE NE İŞİ VAR?

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Teşekkür ediyorum. Bir şeyin altını özellikle çizmem gerekecek. Kararlarımızı verirken adil karar vermemiz gerekiyor. Özellikle de burada olaya sadece Hamas olarak bakarsak bu adil olmaz. Hamas'ın kaybı nedir, İsrail'in kaybı nedir? Buna baktığımızda ortada sadece Hamas'ın 750 civarında ölüm, 2 bin civarında yaralı var. Bugünkü rakamları henüz alamadım. Tabii ki de İsrail tarafından ölü ve yaralılar var. Fakat buraya nasıl geldik? Yıllardır buralarda sürekli olarak bu ölümlerle karşı karşıya kalındı. Gazze'ye su verilmiyor? Hani insan hakları? Elektrik verilmiyor? Hani insan kaynakları? İnsan Hakları Evrensel Beyannamesi'nde siz suyu, elektriği kesemezsiniz.

Şu anda düşünebiliyor musunuz Gazze'de hastaneler ne durumda? Çalışıyor mu? Maalesef. Acımasızca ibadethaneler hastaneler vuruluyor. Kimse buna bir şey söylemiyor. ABD uçak gemisini İsrail'e gönderiyor. Burada ne işi var? Ne yapmaya geliyor? Gelen uçak gemisiyle Gazze'yi vurarak indirerek ciddi katliamlara adım atacak. Bir şeyi açıklamak zorundayım. Suriye'de ABD'nin 20'den fazla üssü var. Suriye'de ABD üssünün ne işi var. 23 üs... Bütün bunları da bir değerlendirmek gerekmiyor mu? Ama Türkiye'nin bir insansız hava aracını ABD düşürüyor. İnsansız hava aracını ABD düşürürken bu Türkiye şu anda NATO'nun ortağı değil mi? Beraber değil mi? Bunu neyle izah edeceğiz? İşinize geldiği zaman ortak. ABD tüm terör örgütlülerini yetiştiriyor eğitiyor. Suriye'de bu bölgede olsun Ortadoğu'da olsun ortalığı kan gölüne çeviriyor. Bunları da görelim.









(İsrail-Filistin arasındaki çatışmalar) Bu endişemiz bizim çok büyük durumda. 1 haftada 15 günde bu işin biteceği kanaatinde değilim. Çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bölge ve dünya liderleriyle görüşmelerimizi yapıyoruz. Nasıl arabuluculuk yaparız? Nasıl savaşı durdururuz? Bunun gayreti içerisindeyiz. Temennimiz o ki bir an önce savaşı durduralım ve bölge sükunete kavuşsun.

Avusturya Başbakanı Nehammer Şansölye: Sayın Cumhurbaşkanı'nın söylediğine dair bir şeyler söylemek isterim. Çok güzel bir düsturdu. Kitap içinde kendisine çok teşekkür ediyorum. İş birliği çok çeşitli bir şekilde yapılabilir. Bir komisyon kuruldu. Avusturya'daki sanayi çok yenilikçi. Aynı zamanda satış yapabileceğimiz imkân lazım. Türkiye de böyle bir bölge. Çok büyük potansiyel var. Türkiye olağanüstü bir ekonomi ortağımız. Nüfus olarak çok genç bir ülke. Biz yapılandırılmış iş birliği yapmak istiyoruz.



