​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür konuşmasını yaptığı dua ile sonlandırdı

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yolumuz uzun görevimiz zor mesuliyetimiz ağırdır.' sözlerinin ardından, konuşmasına şu dua ile devam etti:



'Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr... Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla sonuçlandır.'



Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu duanın ardından, 'Mevlâm yar ve yardımcımız olsun diyor, şahsıma gösterdiğiniz teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.' sözleriyle konuşmalarını sonlandırdı.

