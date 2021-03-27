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ANKARA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Musevilik inancının dini bayramlarından Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan mesajında, "Bu topraklarda yüzyıllardır barış ve huzur içinde bir arada bulunduğumuz tüm inanç mensuplarının ibadet ve geleneklerini yaşamalarına çok büyük ehemmiyet veriyoruz. Musevi vatandaşlarımızı en kalbi duygularımla tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi DHA
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Hamursuz Bayramı mesajı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

"Tüm inançların yaşamasına büyük ehemmiyet veriyoruz"

Mesajında, dini inançlara saygı ve hoşgörü mirasına sahip çıkacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Kadim medeniyetimizden devraldığımız mirasa sahip çıkarak, bu topraklarda yüzyıllardır barış ve huzur içinde bir arada bulunduğumuz tüm inanç mensuplarının ibadet ve geleneklerini yaşamalarına çok büyük ehemmiyet veriyoruz." dedi.

Erdoğan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:

  • Toplumumuzun bütün kesimlerinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma dün olduğu gibi bugün de yarın da barış ve huzurumuzu muhafaza edecek en önemli güvencemizdir. Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hamursuz Bayramını tekrar kutluyor, kendilerine esenlikler diliyorum.

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Hamursuz Bayramı nedir? Ne zaman kutlanır?

Yahudi takviminde Nisan ayının 15. günü başlayan Hamursuz Bayramı, 7 veya 8 gün kutlanır.

Yahudi bayramları arasında en çok kutlanan bayramlardan biridir.

Bayram, Mısır'da kölelikten kurtarılan Antik İsraillilerin göç hikayesini anar.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür konuşmasını yaptığı dua ile sonlandırdı
OYNAT 00:59
Cumhurbaşkanı Erdoğan teşekkür konuşmasını yaptığı dua ile sonlandırdı
Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin 7. Olağan Büyük Kongresi'nde teşekkür konuşması yaptı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Yolumuz uzun görevimiz zor mesuliyetimiz ağırdır.' sözlerinin ardından, konuşmasına şu dua ile devam etti:

'Rabbi yessir velâ tuassir Rabbi temmim bi'l-hayr... Rabbim, kolaylaştır, zorlaştırma. Rabbim hayırla sonuçlandır.'

Cumhurbaşkanı Erdoğan yapmış olduğu duanın ardından, 'Mevlâm yar ve yardımcımız olsun diyor, şahsıma gösterdiğiniz teveccüh için her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum.' sözleriyle konuşmalarını sonlandırdı.
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