​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Hamursuz Bayramı mesajı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hamursuz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.
"Tüm inançların yaşamasına büyük ehemmiyet veriyoruz"
Mesajında, dini inançlara saygı ve hoşgörü mirasına sahip çıkacaklarını vurgulayan Erdoğan, "Kadim medeniyetimizden devraldığımız mirasa sahip çıkarak, bu topraklarda yüzyıllardır barış ve huzur içinde bir arada bulunduğumuz tüm inanç mensuplarının ibadet ve geleneklerini yaşamalarına çok büyük ehemmiyet veriyoruz." dedi.
Erdoğan açıklamasının devamında şu ifadeleri kullandı:
- Toplumumuzun bütün kesimlerinin ortaya koyduğu birlik, beraberlik ve dayanışma dün olduğu gibi bugün de yarın da barış ve huzurumuzu muhafaza edecek en önemli güvencemizdir. Musevi vatandaşlarımız başta olmak üzere tüm Musevilerin Hamursuz Bayramını tekrar kutluyor, kendilerine esenlikler diliyorum.
Hamursuz Bayramı nedir? Ne zaman kutlanır?
Yahudi takviminde Nisan ayının 15. günü başlayan Hamursuz Bayramı, 7 veya 8 gün kutlanır.
Yahudi bayramları arasında en çok kutlanan bayramlardan biridir.
Bayram, Mısır'da kölelikten kurtarılan Antik İsraillilerin göç hikayesini anar.