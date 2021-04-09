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Gündem Cumhurbaşkanı Erdoğandan İngiltere Prensi Philip için başsağlığı mesajı
POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İngiltere Prensi Philip için başsağlığı mesajı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, hayatını kaybeden İngiltere Prensi Philip için başsağlığı mesajı yayımladı. Erdoğan mesajında, "Türk milleti adına derin taziyelerimi iletiyorum" dedi.

Haber Merkezi Diğer
Cumhurbaşkanı Erdoğandan İngiltere Prensi Philip için başsağlığı mesajı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

İngiltere’de Kraliçe 2. Elizabeth’in eşi Prens Philip, 99 yaşında hayatını kaybetti.

Kraliyet Ailesi’nin resmi sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Majesteleri Kraliçe, sevgili kocası Edinburgh Dükü Majesteleri Prens Philip'in öldüğünü açıkladı. Majesteleri, bu sabah Windsor Kalesi'nde huzur içinde vefat etti. Kapsamlı duyuru yapılacaktır" denildi.

İngiltere Prensi Philip için başsağlığı mesajı yayımlayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Türk milleti adına derin taziyelerimi iletiyorum" ifadesini kullandı.

Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti
DÜNYA
Kraliçe Elizabeth'in eşi Prens Philip 99 yaşında hayatını kaybetti

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