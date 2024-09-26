Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan inovasyon mesajı: 11 yılda 31 basamak yükseldik

Erdoğan, konuşmasının devamında, "2024-2028 dönemini kapsayan

12'nci Kalkınma Planı'mızdaki hedeflerden biri de Küresel Yenilik Endeksi'nde en iyi 10 ülke arasında yer almaktır.

Milli Teknoloji Hamlesi yaklaşımımızla bugün ileri teknolojileri kendi imkan ve kabiliyetleri ile geliştirip üretebilen bir noktaya ulaştık

. 2053 vizyonumuzda bilim ve teknoloji alanında yenilikçiliği içselleştirerek ileri teknolojilerin merkezi haline gelmeyi hedefliyoruz. Bir yandan bu adımları atarken adaletsizliğin derinleşmesini engellemek için dünyada da kimseyi geride bırakmama şiarıyla hareket ediyoruz.

Ev sahipliği yaptığımız en az gelişmiş ülkeler için Birleşmiş Milletler Teknoloji Bankası'na destek olmayı sürdürüyoruz.