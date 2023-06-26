Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Miçotakis'e tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, telefonla görüştüğü Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'i seçim başarısı dolayısıyla tebrik etti.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada Cumhurbaşkanı Erdoğan, Yunanistan'da yapılan genel seçimlerin ikinci turunda yeniden başbakan seçilen Miçotakis ile telefonda görüştü.

Miçotakis'i yeniden başbakan seçildiği için tebrik eden Erdoğan, söz konusu başarının Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti.

Öte yandan görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu da belirtildi.

'Güçlü hükümetler' vurgusu

İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından hayırlara vesile olması temennisini iletti. Görüşmede, her iki ülkede de halklarından güven tazelemiş, güçlü hükümetlerin işbaşında olmasının ikili ilişkilerin geleceği bakımından fırsat olduğu ifade edildi."





Cumhurbaşkanımız @RTErdogan, Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.



Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, genel seçimlerde elde edilen başarıdan ötürü Miçotakis'i tebrik ederek yeni dönemin Türkiye-Yunanistan ilişkileri açısından… — T.C. İletişim Başkanlığı (@iletisim) June 26, 2023







