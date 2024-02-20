Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan milli güreşçilere tebrik

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Avrupa Güreş Şampiyonası’nda Türkiye'ye toplam 17 altın madalya kazandıran erkek ve kadın milli güreş takımını tebrik etti.

Avrupa Güreş Şampiyonası'na Türkiye damga vurdu. Turnuvada Erkek Milli Takımı Avrupa Şampiyonu; Kadın Milli Takımı ise Avrupa İkincisi oldu.

Büyük bir başarıya imza atan milli takım, yedi altın, altı gümüş, dört bronz olmak üzere Türkiye'ye toplam 17 madalya kazandırdı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan da Avrupa'da büyük bir başarıya imza atan kadın ve erkek milli takımlarını tebrik etti.

"Ülkemize büyük bir gurur yaşattınız"

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadeleri kullandı:

"Avrupa Güreş Şampiyonası’nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.

7 altın, 6 gümüş, 4 bronz olmak üzere toplam 17 madalya kazanarak ülkemize büyük bir gurur yaşatan millî güreşçilerimize gönülden teşekkür ediyorum."

Avrupa Güreş Şampiyonası’nda hem serbest stil hem de grekoromende Avrupa Şampiyonu olan Erkek Millî Takımımızla birlikte Avrupa İkincisi olan Kadın Millî Takımımızı en kalbî duygularımla tebrik ediyorum.… pic.twitter.com/uqq9NU4bSb — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) February 20, 2024







