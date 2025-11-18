Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları şu şekilde;

HAK-İŞ Konfederasyonu 50. Kuruluş Yıldönümü Programı'nda sizlerle birlikte olmaktan mutluluk duyuyorum. 50. yılın HAK-İŞ camiası ile birlikte sendikalarımız emekçilerimiz, ülkemiz ve milletimiz için hayırlı olmasını diliyorum. Türkiye’de kardeş kavgasının zirve yaptığı bir dönemde bir nevi kardeşlik ve barış ocağı olarak kurulan HAK-İŞ konfederasyonunda faaliyetlerinde emeği geçen herkesi yürekten tebrik ediyorum.

Mehmet Akif'in de ifade ettiği gibi, gündelik hayatımızın aksamadan devam etmesi emekçi kardeşlerimizin saygı ve gayreti sayesindedir. Türkiye’nin bugünlere gelmesine katkı sunanların en başında hiç kuşkusuz işçilerimiz, çalışanlarımız, emekçilerimiz geliyor.

"Alın teri ideolojiye ipotek edilemez"

Hangi sendika bünyesinde olursa olsun ülkemiz için çalışan işçi kardeşlerimi saygıyla selamlıyorum. Örgütlü emek ve hak mücadelesi için sendikalar elbette vazgeçilmezdir. Fakat unutmayalım ki sendikalarımızın varlığı işçi ile kaimdir emekçi ile kaimdir. İşçi olduğu için emekçi örgütlendiği için sendikalar vardır. Sadece sendikaların değil son tahlilde işverenin varlığı da o işi yapacak insan unsuruyla kaindir. Biz bunları birbirine hasım gören birbirinin adeta kanlı bıçaklısı gören kökü dışarda ideolojik yaklaşımları reddediyoruz. Alın teri ideolojiye ipotek edilemez. İşçiyle işvereni düşmanlaştıran anlayışın, şöyle bir geriye baktığımızda, emek mücadelesine katkıdan ziyade zarar verdiğini görüyoruz. Şurası bir gerçektir ki alın teri ve emek; hiçbir ideolojiye, hiçbir hizbe, hiçbir klik veya gruba ipotek edilemeyecek kadar kutsaldır, yücedir, hürmete lâyıktır.

Nasıl hakkı, adeleti, özgürlüğü, alın terini savunmak bir erdemse her türlü emek istismarına karşı çıkmakta erdemdir, onurlu bir mücadeledir. Yarım asırlık mücadeleye tanıklık ettik. Haysiyetli emek mücadelesinin sabırla, kararlılıkla yürütüldüğünü görüyoruz. Türkiye'nin sancılı ve sıkıntılı geçtiği dönemlerden birinde, sokaklarımızda kaos ortamında HAK-İŞ sadece kendi mensuplarının değil, milli iradenin tamamının hakkını savunarak bir ilki başarmıştır.

"Kurulan tuzakları boşa çıkardık"

Türkiye ve Türk demokrasisine karşı kurulan tuzakları birlikte aştık. Milli iradeye yönelik girişimleri birlikte aştık. Emanete asla gölge düşürmediniz. HAK-İŞ'i Gazze'den Afrika'ya kadar onun yardımına koştuğu için hakikaten tebrik ediyorum.












