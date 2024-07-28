Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sanatçı Safiye Soyman'a taziye telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sanatçı Safiye Soyman'a oğlunun vefatı dolayısıyla taziyelerini iletti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre Erdoğan, sanatçı Safiye Soyman'ı telefonla arayarak oğlu Harun Akaröz'ün vefatı dolayısıyla başsağlığı diledi.
Burdur'un Ağlasun ilçesinde, sanatçı Safiye Soyman'ın oğlu Harun Akaröz (47), solunum yetmezliği nedeniyle kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Sanatçı Safiye Soyman'ın, 24 yıldır MS (Multiple Skleroz) hastalığıyla mücadele eden oğlu Harun Akaröz, solunum yetmezliğine bağlı şikayet üzerine götürüldüğü hastanede yaşamını yitirmişti.