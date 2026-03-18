Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'şiddete sıfır tolerans' vurgusu: Öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir

20:1518/03/2026, Çarşamba
Cumhurbaşkanı Erdoğan.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Beştepe Millet Sergi Salonu'nda düzenlenen Eğitim Ailesi ile İftar programında konuştu. Öğretmenlerin anne babadan sonra eli öpülesi kişiler olduğunu ifade eden Erdoğan, "Dolayısıyla öğretmene yönelik bırakın şiddeti en küçük bir saygısızlığı dahi kabul etmemiz hoş görmemiz mümkün değildir." dedi. Menfur şiddet olayları lanetlediğini vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bunların kökünün kazınması gerektiğini burada tekrar vurguluyorum. Öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir. Öğretmenlerimize karşı şiddete toleransımız yoktur, olamaz ve asla olmayacaktır." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Anadolu, her ocağından her ailesinden şehit veren mübarek toprakların adıdır.

İnşallah Çanakkale dünya durdukça Türk milletinin hürriyet tutkusunun yıkılmaz iradesinin en parlak nişanesi olacaktır.

Türkiye'nin sadece 783 bin kilometre kareden ibaret olmadığının en büyük şahidi Çanakkale'dir.

Çanakkale'de Anadolu'nun her bir ilçesi vardır.

Çanakkale mücadele azmidir.

Çanakkale'de Saraybosna, Balkanlar, Kafkaslar, Kuzey Afrika, gönül ve kültür coğrafyamızın hemen her bir karışının muhabbeti vardır.

Dost düşman bilir ki Çanakkale geçilmez.

Eğitimde tarihi reformlar yaptık.

Eğitimde son 23 yılda ciddi mesafe aldık.

Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine çıkaracak kaldıraç, bir eğitim sistemidir.

Kültürümüzde anne babadan sonra eli öpülen kişi öğretmendir.

Biz de çocukluk ve gençlik çağımızda aile büyüklerimizden bunu gördük.

Öğretmene saygıda kusur etmemeyi gördük.

Dolayısıyla öğretmene yönelik bırakın şiddeti en küçük bir saygısızlığı dahi kabul etmemiz hoş görmemiz mümkün değildir.

En son Fatma Nur Çelik öğretmenimizin maruz kaldığı gibi menfur şiddet olaylarını lanetlediğimizi, bunların kökünün kazınması gerektiğini burada tekrar vurguluyorum.

Öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir.

Öğretmene kalkan el bu milletin istiklaline vurulmuş bir hançerdir.

İstikbalimizin güvencesi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize karşı şiddete toleransımız yoktur, olamaz ve asla olmayacaktır.

Ayrıntılar Geliyor...

Kıymetli okurlarımız, bu bir son dakika gelişmesi haberidir. Sıcak bilgiler geldikçe kısa sürede güncellenecektir. Gelişmelerden anında haberdar olmak için Yeni Şafak uygulamasını akıllı cihazlarınıza (iOS, Android marketlerden indirerek) kurabilirsiniz.
