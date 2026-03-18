Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'şiddete sıfır tolerans' vurgusu: Öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Anadolu, her ocağından her ailesinden şehit veren mübarek toprakların adıdır.

İnşallah Çanakkale dünya durdukça Türk milletinin hürriyet tutkusunun yıkılmaz iradesinin en parlak nişanesi olacaktır.

Türkiye'nin sadece 783 bin kilometre kareden ibaret olmadığının en büyük şahidi Çanakkale'dir.

Çanakkale'de Anadolu'nun her bir ilçesi vardır.

Çanakkale mücadele azmidir.

Çanakkale'de Saraybosna, Balkanlar, Kafkaslar, Kuzey Afrika, gönül ve kültür coğrafyamızın hemen her bir karışının muhabbeti vardır.

Dost düşman bilir ki Çanakkale geçilmez.

Eğitimde tarihi reformlar yaptık.

Eğitimde son 23 yılda ciddi mesafe aldık.

Türkiye'yi muasır medeniyet seviyesine çıkaracak kaldıraç, bir eğitim sistemidir.

Kültürümüzde anne babadan sonra eli öpülen kişi öğretmendir.

Biz de çocukluk ve gençlik çağımızda aile büyüklerimizden bunu gördük.

Öğretmene saygıda kusur etmemeyi gördük.

Dolayısıyla öğretmene yönelik bırakın şiddeti en küçük bir saygısızlığı dahi kabul etmemiz hoş görmemiz mümkün değildir.

En son Fatma Nur Çelik öğretmenimizin maruz kaldığı gibi menfur şiddet olaylarını lanetlediğimizi, bunların kökünün kazınması gerektiğini burada tekrar vurguluyorum.

Öğretmene kalkan el geleceğimize kalkmış demektir.

Öğretmene kalkan el bu milletin istiklaline vurulmuş bir hançerdir.

İstikbalimizin güvencesi olan çocuklarımızı ve gençlerimizi bir kuyumcu titizliğiyle yetiştiren kıymetli öğretmenlerimize karşı şiddete toleransımız yoktur, olamaz ve asla olmayacaktır.

