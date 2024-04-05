Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sözde emekçilere tepki: 29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da İbn Haldun Üniversitesi'nde TÜRGEV tarafından düzenlenen iftar programında açıklamalarda bulundu.









Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle:

Emekçinin hakkından bahsedenler geçtiğimiz gün Beşiktaş'ta yangında hayatını kaybeden 29 emekçi hakkında çıkıp tek bir laf etmedi.

29 vatandaşımızın ölümüne göz yumanlar kimler? Biz de kovalayacağız.

Skandallar zinciri karşısında başlarını kuma gömmeyi tercih ettiler.

Merhum Menderes'ten bu yana canımızla, kanımızla büyüterek bu günlere getirdiğimiz demokrasimiz 31 Mart'ta yapılan seçimlerden de başarıyla çıktı.

Seçimlere gölge düşürme, seçmenin iradesini rehin alma girişimleri bir kez daha sandıkta hüsrana uğradı.

Sandık sonuçlarının davamız, mücadelemiz açısından Allah'ın izniyle hayra tebdil olacağına yürekten inanıyoruz.

Daha büyük zaferlerin muştusu olacaktır.

Yolumuza yenilenmiş, tazelenmiş, çok daha güçlenmiş bir şekilde devam edeceğiz.

Bedel ödesek bile ülkemize, insanımıza, özellikle geleceğimiz olan siz gençlerimize bedel ödettirmemeye çalıştık.

Gençlerimiz olarak da sizler de sorumluluklarınızı yerine getireceksiniz.

Bizim davamızı yakından sizler omuzlayacaksınız.



