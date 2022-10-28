Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı: Milletimizi zirveye çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada 'Türkiye Yüzyıl'ı ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, ''Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız'' dedi.
Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz.
İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız. pic.twitter.com/0b1hvyAhL2
Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz.