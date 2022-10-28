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POLİTİKA

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'Türkiye Yüzyılı' paylaşımı: Milletimizi zirveye çıkaracağız

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ''Biz siyaseti ülkemiz için bir eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız'' açıklamasında bulundu.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğandan Türkiye Yüzyılı paylaşımı: Milletimizi zirveye çıkaracağız
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medyada 'Türkiye Yüzyıl'ı ile ilgili bir paylaşımda bulundu. Erdoğan, ''Biz siyaseti ülkemiz için eser üretmek, milletimize hizmet etmek için yapıyoruz. İnşallah milletimize hizmet yolculuğumuzu Türkiye Yüzyılı ile zirveye çıkaracağız'' dedi.

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