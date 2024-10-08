Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini, bu kapsamda iş birliğini her alanda daha ileriye taşımak amacıyla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkmenistan’ın bağımsızlık günü nü de tebrik etti.







