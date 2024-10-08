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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov'a tebrik telefonu

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov'a tebrik telefonu

Semih Bozkuş
18:378/10/2024, Salı
G: 8/10/2024, Salı
Yeni Şafak
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri Berdimuhammedov

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile telefonda görüştü. Görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı. Öte yandan Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkmenistan’ın bağımsızlık gününü de tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkmenistan Milli Lideri ve Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhammedov ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

İletişim Başkanlığından yapılan açıklamaya göre görüşmede Türkiye ile Türkmenistan ilişkileri, bölgesel ve küresel konular ele alındı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, iki ülke ilişkilerinin gelişmeye devam ettiğini, bu kapsamda iş birliğini her alanda daha ileriye taşımak amacıyla çalışmayı sürdüreceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkmenistan’ın
bağımsızlık günü
nü de tebrik etti.


#Türkmenistan
#Gurbangulu Berdimuhammedov
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan
#Görüşme

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