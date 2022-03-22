Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Ukrayna krizi yorumu: Türkiye’nin yıldızı yükselişe geçti

Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini kabul etti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, salgınla birlikte küresel üretim ve lojistik sisteminde yaşanan sarsıntının, bunca yıldır ülkeyi hazırladıkları büyük atılım için önlerine tarihi bir fırsat çıkardığını dile getirdi.

Külliye’deki “Kuruluşundan Günümüze Milletvekilleri ve İl Başkanları Toplantısı”nda konuşan Erdoğan, “Salgın döneminde üretim ve lojistik gücümüzün cazibesi artmış, ihracatımız rekor üstüne rekor kırarak büyümüştür. Ukrayna kriziyle birlikte finans ve turizm gibi hizmet sektörlerinde de ülkemizin yıldızı yükselişe geçti” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 21 Mart Dünya Down Sendromu Farkındalık Günü dolayısıyla Ankara Özel Sporcular Federasyonu üyelerini kabul etti. Erdoğan ile hatıra fotoğrafı çekilen çocukların duygu dolu sarılması kameralara böyle yansıdı.

HER ÜRÜNE ERİŞİM MEVCUT

Dünyanın salgınla sarsılan dengelerinin, bölgesel, siyasi ve ekonomik gerilimlerin ardından Ukrayna-Rusya savaşı gibi sıcak çatışmalarla iyice bozulduğu bir dönemde olduğumuzu hatırlatan Erdoğan, şunları söyledi:

“Ukrayna’daki savaş başta olmak üzere bölgesel krizlerle uğraşırken vatandaşımızın günlük hayatını etkileyen sorunları asla ihmal etmiyoruz. Ancak bu hususları değerlendirirken şu gerçeklerin de asla unutulmaması gerektiğine inanıyoruz. Her şeyden önce Türkiye, insanlarının can ve mal güvenliği konusunda en küçük bir tereddüt yaşanmadığı bir ülkedir. Evet, hayat pahalılığı vardır ama insanların düne göre biraz daha az miktarda alabiliyor olsa da istedikleri her ürüne erişiminin olduğu bir ülkede yaşıyoruz.”

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