Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti Kayseri 8. Olağan İl Kongresi'nde konuştu.

Açıklamadan öne çıkan başlıklar şöyle:

Değerli dava ve yol arkadaşlarım sevgili gençler sizleri en kalbi duygularımla selamlıyorum. Ecdadımızın taşı sanata dönüştürdüğü ilim şehri kültür şehri ticaretin ve tarımın merkezi olan Kayseri'deyiz. Geç kaldık kusura bakmayın. Konya'dan çıkışımız bu gelişi geciktirdi.

Sadece bizim değil Milletimizin de gururu olan Kayseri, davasına ve partisine sahip çıkıyor. Sözlerimin hemen başında 31 Mart Seçimlerinde tercihini Cumhur İttifakı'ndan yana kullanan Kayserili kardeşlerimize şükranlarımı sunuyorum. Milletimize hizmet yolculuğumuzda Kayseri her zaman yanımızda oldu. Azmi ile, emeği ile hayır duvaları ile Kayserili kardeşlerimiz bizden desteklerini esirgemedi. Kayseri ile omuz omuza yürümekten hep şeref duyduk.

Son 22 yılda sayısız defa geldiğimiz Kayseri'de bugün de il kongremizi gerçekleştirmek için bulunuyoruz. Kongremiz hayırla vesile olsun. Bu kutlu bayrağı devreden kardeşlerime hizmetlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Kayseri imparatorların gözdesidir. Dulkadiroğulları'nın otağıdır. Osmanlı'nın ilim ve irfan merkezidir. Kayseri sanatın da zanaatın da siyasetin de iç içe olduğu bir şehirdir.

"ANA MUHALEFET TİTRE VE KENDİNE GEL"

Muhalefetin artık eğlence malzemesi haline gelen durumunu sizler de takip ediyorsunuz. Ne ciddiyet ne olgunluk var. Siyaset mi yapıyorlar, oyun mu oynuyorlar belli değil. Bari yüzünü ülkemize çevirmiş soydaşlarımızın umutlarını kırmayın. Bari Türk siyasetinin kalitesini düşürmeyin. En azından iktidarımıza gölge etmeyin. Ana muhalefet partisine şunu tavsiye ediyorum, küresel siyasette kartlar yeniden karılırken, milletimizin gelecek çeyrek asrı belirlenirken boş işlerle uğraşmayı bırakın. Titreyin ve kendinize gelin.

Ana muhalefet partisine şunu tavsiye ediyorum, küresel siyasette kartlar yeniden karılırken, milletimizin gelecek çeyrek asrı belirlenirken boş işlerle uğraşmayı bırakın.

"SURİYE'DE YENİ BİR DÖNEME GİRİLDİ"

56 yıllık Baas zulmü bir gecede yıkıldı. Zalim Esad tasını, tarağını toplayıp bir gecede arkasına bakmadan kaçtı. Zalim Esad arkasına bile bakamdan Suriye'den kaçtı. Şimdi katliamlarda payı olanlar tek tek hesap veriyorlar. Katiller hak ettikleri muameleyi görüyor. Biz de bunua gereken her türlü desteği veriyoruz.

Türkiye olarak amacımız Suriye'deki tüm terör örgütlülerinin tasfiye edilmesini sağlamak. Böylece kendi güvenliğimizi garanti altına alacağız. Suriye'de teröristler faaliyet gösterdikçe kendimizi tamamen emniyette hissedemeyiz. Yakın geçmişte DEAŞ tiyatrosuyla Suriye ve bölgemizi cehenneme çevirenler yine aynı tezgahı kurma peşindeyse de bu defa başaramayacaklar. Ülke topraklarının 3'te 1'ini ve doğal kaynakların önemli kısmını işgal altında tutan YPG terör örgütü Suriye'nin güvenlik ve huzuru önündeki en büyük engeldir. Bu terör örgütü üzerinden bölgemizde tasarlanan senaryoların geçerliliği kalmamıştır. Bu örgütün de çöpe atılması yakındır. Bir başka gerçek de şudur. Ortadoğu'ya bataklık edenlere çapsızlar mahcup edecek şekilde bölgemizi medeniyet merkezi haline getirecek atılımların öncülüğünü biz yapıyoruz.

"CUMHUR İTTİFAKI'NIN TEK GAYESİ TERÖRSÜZ TÜRKİYEDİR"

Meclis'te çok geniş bir mutabakat oluştu. Attığımız her adımda şehit yakınlarımızın hassasiyetlerini mutlaka gözetiyoruz. Cumhur İttifakı'nın tek hedefi terörsüz Türkiye'nin kapılarını aralamaktır. İnşallah bu hedefimize er ya da geç ulaşacağız. Artan yalan ve provokasyonların sebebi mevcut iklimi dinamitlemektir. Terör duvarının yıkılmasından rahatsız olanlar yalanlar yayarak çıkarlarını devam ettirmek istiyorlar. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Nasıl tavır alınacağını yakından takip ediyoruz. Tavrımız gayet nettir. Örgüt silah bırakır, kadrolarını dağıtır, siyasi kadroları da gerçek bir Türkiye partisi gibi davranırsa bunun kazananı tüm Türkiye olacaktır. Yok öyle olmazsa bizim terör örgtününü son militanına kadar yok edecek gücümüz, kararlılığımız mevcuttur. Hep vurguladığım gibi bu iş bizim açımızdan sadece vakit ve planlama işidir. Yine yapmaktan çekinmeyiz. Cudi'de biz varız, Gabar'da biz varız. Bizim olmadığımız yer yok.

"YA SİLAH BIRAKACAK YA DA GÖMÜLECEKLER"

Meclis'te çok geniş bir mutabakat oluştu. Attığımız her adımda şehit yakınlarımızın gazilerimizin hassasiyetlerini mutlaka gözetiyoruz. Cumhur İttifakı'nın tek hedefi terörsüz Türkiye'nin kapılarını aralamaktır. İnşallah bu hedefimize er ya da geç ulaşacağız. Artan yalan ve provokasyonların sebebi mevcut iklimi dinamitlemektir. Terör duvarının yıkılmasından rahatsız olanlar yalanlar yayarak çıkarlarını devam ettirmek istiyorlar. Bu tuzaklara düşmeyeceğiz. Nasıl tavır alınacağını yakından takip ediyoruz. Tavrımız gayet nettir. Örgüt silah bırakır, kadrolarını dağıtır, siyasi kadroları da gerçek bir Türkiye partisi gibi davranırsa bunun kazananı tüm Türkiye olacaktır. Yok öyle olmazsa bizim terör örgtününü son militanına kadar yok edecek gücümüz, kararlılığımız mevcuttur. Hep vurguladığım gibi bu iş bizim açımızdan sadece vakit ve planlama işidir. Yine yapmaktan çekinmeyiz. Cudi'de biz varız, Gabar'da biz varız. Bizim olmadığımız yer yok. Ya o silahlar gönüllü olarak bırakılacak, ya da cebren bıraktırılacak.











