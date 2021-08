Cumhurbaşkanı Erdoğan: Afgan halkının huzuru için her türlü iş birliğine hazırız Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TVNET canlı yayınında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Erdoğan burada yaptığı açıklamada, Afganistan'daki gelişmelere değinerek, "Ülke yönetiminde kim olursa olsun Afganistan'ın yanında olacağız. Afgan halkının huzuru, ülkemizin çıkarlarının korunması noktasında her türlü iş birliğine hazırız. Taliban ile de gerekli görüşmeleri yapacağız" dedi. Muhalefetin son dönemde afetler üzerinden siyasi rant devşirme çalışmalarını ve karalama kampanyalarını da eleştiren Erdoğan, "Yalan terörünün Türkiye'deki mimarı da Bay Kemal'dir. Biz ne zaman bir ve beraber olacağız. Hangi şartlarda beraber olacağız. Her zaman karalamak için bir şeyler mi söylemek lazım?" ifadelerini kullandı. Erdoğan'ın koronavirüs salgınının seyrinden BAE ile ilişkilere, erken seçim tartışmalarından yüz yüze eğitime kadar cevapladığı sorulardan öne çıkanlar şöyle...

Haber Merkezi 18 Ağustos 2021, 21:00 Son Güncelleme: 18 Ağustos 2021, 23:00 Yeni Şafak