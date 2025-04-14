Cumhurbaşkanı Suriye’yi ziyaret etmek istiyor

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, 4’üncüsünü düzenledikleri Antalya Diplomasi Forumu’nun (ADF) son gününde düzenlenen basın toplantısında gündeme dair açıklamalar yaptı. ADF’nin bu yıl da diplomasinin nabzını tuttuğunu kaydeden Fidan, toplam 50 oturum düzenlediklerini söyledi. Bakan Fidan, “Toplamda 155 ülkeden 6 bini aşkın konuğu ağırladık. Bunların arasında 21 devlet ve hükümet başkanı, 5 devlet ve hükümet başkan yardımcısı, 2 meclis başkanı, 2 özerk yönetim lideri, 64 bakan, 61 uluslararası kuruluşun üst düzey temsilcisi, ayrıca çok sayıda düşünce kuruluşu temsilcisi, diplomatlar, bilim adamları ve iş adamları forumumuza iştirak etmişlerdir” ifadelerini kullandı.





TRUMP’LA GÖRÜŞME İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump’ın biraraya gelmelerine ilişkin kesinleşen bir hususun olmadığını belirten Fidan, “Bu konularda çalışmalarımız devam ediyor. Görüşme Türkiye’de mi, Amerika’da mı olacak, ne zaman olacak, bunlar halihazırda bakanlıklarımız arasında çalışması devam eden konular” dedi.





ERDOĞAN SURİYE’YE GİTMEK İSTİYOR

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Suriye’ye ziyaret gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğine ilişkin soru üzerine Dışişleri Bakanı Fidan, “Cumhurbaşkanı’mızın genel itibarıyla böyle bir niyeti mevcut. Biz yani uygun şartlar, tarih ve zemin üzerinde çalışıyoruz yani bu gerçekleştiği zaman kendileri de Suriye’yi ziyaret etmek istiyorlar” diye konuştu. Türkiye’nin Suriye’deki güvenlik ihtiyacına yaptığı katkının boyutlarının belli olduğunu kaydeden Fidan, “İsrail’in uzun zamandır Suriye içinde yürüttüğü operasyonların aslında çok fazla istikrara değil, istikrarsızlığa hizmet ettiği de ortada” ifadelerini kullandı.





AKAN KANIN DURMASI İÇİN ÇALIŞIYORUZ

Üç gün boyunca yalnızca bugünün değil, aynı zamanda geleceğin dünya düzenine dair sorulara cevap aradıklarını ifade eden Fidan, şunları paylaştı: “Türkiye olarak küresel düzeyde yaşanan kutuplaşma karşısında bölgesel sahiplenmeyi ve iş birliğini temel alan bir diplomasi anlayışını savunmaya devam ediyoruz. Bu çerçevede Filistin’de akan kanın durması için gayretlerimize son hızla devam edeceğiz. İsrail’in uyguladığı soykırım karşısında Filistinlilerin sesi olmaya kararlıyız. Suriye’nin güvenliği ve istikrarına yönelik tehditlere karşı mücadeleyi sürdüreceğiz.”





UKRAYNA BARIŞI İÇİN KAPIMIZ AÇIK

Ukrayna-Rusya Savaşı’nda barış süreci için her türlü katkıyı vermeye hazır olduklarını vurgulayan Fidan, “Bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu sadece Türkiye’nin değil dünyanın bir problemi. Ancak Türkiye’nin bazı ender özellikleri var. Her iki tarafla yürütebildiği ilişki ve ilişkinin niteliğinden dolayı. Bunları barışa katkı sağlamak için kullanmak istiyoruz. Kapsamlı barış görüşmelerine ilişkin somut ev sahipliği yapmaktan, zaman zaman önemli girdi yapmaya kadar çok fazla faaliyetin içerisinde yer alıyoruz. Taraflar Türkiye’de bir araya gelmek isterlerse kapımız açık, yeter ki barış olsun” değerlendirmesi yaptı.



