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Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

14:2312/04/2025, Cumartesi
G: 12/04/2025, Cumartesi
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Lavrov Antalya Diplomasi Forumu'na katılıyor.
Lavrov Antalya Diplomasi Forumu'na katılıyor.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da gerçekleştirilen Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.


İkili ve bölgesel ilişkiler görüşüldü


Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, ikili görüşme, forum çerçevesinde ikili ve bölgesel ilişkilere dair gerçekleşti.


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