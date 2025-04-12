Bakan Fidan Rus mevkidaşı Lavrov ile görüştü

Lavrov Antalya Diplomasi Forumu'na katılıyor.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya'da gerçekleştirilen Diplomasi Forumu (ADF) kapsamında Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile bir araya geldi.
İkili ve bölgesel ilişkiler görüşüldü
İkili ve bölgesel ilişkiler görüşüldü
Diplomatik kaynaklardan alınan bilgilere göre, ikili görüşme, forum çerçevesinde ikili ve bölgesel ilişkilere dair gerçekleşti.
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