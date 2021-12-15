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ANKARA

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tarihe geçeceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat ktay, “Ekonomimiz üzerindeki manipülatif etkileri tarihe gömeceğiz. Tam bağımsız Türkiye yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz” dedi.

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Osman Özgan Yeni Şafak
​Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: Tarihe geçeceğiz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay

Cumhurbaşkanlığı ile bağlı kuruluşların 2022 bütçe görüşmelerinde konuşan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, özetle şu mesajları verdi:

ÜSTESİNDEN GELİRİZ: Ekonomimiz üzerindeki manipülatif etkilerin de üstesinden gelip, aynı şekilde tarihe gömeceğiz. Yalnızca milletimizin kazandığı, kazancın toplumun tüm kesimlerine yayıldığı, tam bağımsız ve müreffeh Türkiye yürüyüşümüzü kararlılıkla sürdüreceğiz.

YATIRIMCIYA GÜVEN: Bütün adımlarımızı serbest piyasa ekonomisi ve finansal serbesti ilkesiyle tam uyumlu şekilde atacağız. Türkiye, yerli ve yabancı tüm yatırımcıya güven tesis etmeye devam edecektir. Bunu zedeleyecek herhangi bir uygulama söz konusu olamaz.

TÜRKİYE’NİN KADERİ OLAMAZ: Orantısız fiyat artışları ve kur dalgalanmaları Türkiye’nin kaderi olamaz, olmayacaktır.

ŞOV ODAKLI ZİHNİYET: Daha önce tam bağımsız politikaları hayata geçirme yönünde verdiğimiz gayretlerde CHP’nin, İP’in ve haliyle HDP’nin milli bir çaba ile destek verdiğine şahit olmadık. CHP’nin ülkeyi yönetme şeklinin bir mizansenini gördük burada. Kürsüde portakalları yere dökerek, sonra da toplayarak emek ürünü mahsullere bile saygısı olmayan, şov odaklı bir zihniyet, klasik CHP... Diğer ortakları da pek farklı değil. Siz şov yapmaya devam edin, ekonomik bağımsızlık mücadelemizin değerini yaşayarak öğrenecek ve anlayacaksınız.

ÇIKARLARINA UYMAZ: Bu bütçede milletimizin neye ihtiyacı varsa, Türkiye için en gerekli neyse o var. Ama sizin kapalı kapılar ardında görüşme yaptıklarınızın çıkarlarına uyan politikalar yok.

Fuat Oktay: Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz
EKONOMİ
Fuat Oktay: Enflasyonu tek haneye düşüreceğiz

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Özgür Özel'e: Kasetle gelmediğimiz doğrudur
OYNAT 00:49
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'dan Özgür Özel'e: Kasetle gelmediğimiz doğrudur
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel'in Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay'a yönelik 'hadsiz atanmış' ifadesi tepki çekti. Konuyla ilgili söz isteyerek açıklama yapan Oktay, 'Cesaretimizin nerden geldiğini soruyorlar, söyleyelim; biz Allah'a inanırız. Cesaretimizi inancımızdan alıyoruz. Buraya nasıl geldiğimizi soruyorlar. Anayasaya uygun olarak buradayız. Kasetle gelmediğimiz doğrudur.' ifadelerini kullandı.


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