Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz tarihiyle enflasyon hedefini açıkladı: Büyümenin kompozisyonunu değiştirdik

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Orta Vadeli Program (OVP) kapsamında enflasyonla mücadeleye kararlılıkla devam ettiklerini belirterek, “2023’te yüzde 65 civarında olan enflasyon geçen yıl yüzde 44’e geriledi. Bu yılki beklentimiz yüzde 30’un altına gelmesidir. İnşallah yıl sonunda 30’un altını göreceğiz. Gelecek sene de yüzde 16 gibi bir perspektifimiz var. Her şeye rağmen enflasyon düşüyor, düşmeye de devam edecek” dedi.

TRT Haber canlı yayınında konuşan Yılmaz, enflasyondaki düşüşün vatandaşların alım gücüne doğrudan yansıyacağını vurguladı. “Enflasyonun ana eğilimindeki düşüş, beklentilerdeki iyileşmeyle birlikte finansal koşulların da kademeli olarak iyileştiğini hep birlikte göreceğiz. Kalıcı bir refah artışı sağlanacak” ifadelerini kullandı.

“Büyümenin kompozisyonunu değiştirdik”

Yılmaz, Türkiye’nin makul düzeylerde büyümeye devam ettiğini, ancak artık tüketim odaklı değil üretim, yatırım ve ihracat odaklı bir büyüme modeline geçildiğini söyledi. “Son çeyrekte yatırımların büyümeye katkısı, tüketimin katkısını geçti. Sağlıklı ve istikrarlı bir büyüme tablosu görmek istiyoruz” dedi.

Sosyal konuta 100 milyar liralık kaynak

Konut kiralarının toplumsal bir sorun haline geldiğini belirten Yılmaz, ilk kez OVP’de 100 milyar liralık kaynağın sosyal konut için ayrıldığını açıkladı. “Toplumumuzun yüzde 28’i kirada oturuyor. Deprem yükümüz azaldıkça sosyal konuta daha çok ağırlık vereceğiz. Enerji verimli, afetlere dayanıklı ve maliyeti düşük 2+1 konutlarla kira meselesini makul düzeye çekeceğiz” diye konuştu.

Vergi ve esnaf düzenlemeleri

Fahiş artış yapılan emlak vergi değerlerine de değinen Yılmaz, “Vatandaşlarımızın şikayetlerine duyarsız kalamayız. Hem yerel yönetimlerin mali sürdürülebilirliğini hem de vatandaşın haksız bir fiyatla karşılaşmamasını sağlayacak bir denge kurmaya çalışıyoruz” dedi.

Büyükşehirlerde cirosu 480 bin liranın üzerinde olan mükelleflerin basit usulden çıkarılacağını kaydeden Yılmaz, küçük esnafın ise bu düzenlemeden etkilenmeyeceğini vurguladı.







