Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Vietnam Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Nguyen Duc Hai ile görüştü

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, Vietnam Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Nguyen Duc Hai ile görüştü

17:3826/09/2025, Cuma
AA
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz- Vietnam Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Nguyen Duc Hai
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz- Vietnam Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Nguyen Duc Hai

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Vietnam Ulusal Meclis Başkan Yardımcısı Nguyen Duc Hai ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, NSosyal hesabından, Dolmabahçe Çalışma Ofisi'ndeki görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Yılmaz, yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"Görüşmemizde ticaret, ulaştırma, savunma sanayii alanları ile ASEAN çerçevesindeki ortak çalışmalarımızı ele aldık. Sayın Nguyen Duc Hai ve heyetine, ziyaretleri ve Türkiye-Vietnam ilişkilerini daha da ileriye taşıma yönündeki katkıları için teşekkür ediyorum."


