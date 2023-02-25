Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı depremle ilgili Dezenformasyon Bülteni yayımladı

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezince, Kahramanmaraş merkezli depremlerle ilgili 23-24 Şubat Dezenformasyon Bülteni yayımlandı.
Açıklamada, 17 Şubat'taki Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile olağanüstü hal süresince, AFAD'a bankalar ve konsolide denetime tabi kuruluşlar tarafından yapılacak bağış ve yardımların, mevcut sınırlamalardan muaf tutulduğu hatırlatıldı.
'Çatlak depremden 3 ay önce de var'
Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartını kaybeden vatandaşlardan, hangi ildeki nüfus müdürlüğüne başvurursa başvursun hiçbir belge, fotoğraf ya da ücret talep edilmediği ve sadece parmak izi doğrulaması ile birkaç dakikada geçici kimlik belgesi düzenlendiği kaydedildi.
'Google haritadan Hatay'ı sildi' iddiası
İddiaya konu görsellerdeki "Hatay" ibaresinin montajla eklendiği belirtilerek, şunlar kaydedildi: