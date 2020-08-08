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ANKARA

Cumhurbaşkanlığından tercih desteği

Üniversite için tercihte bulunacak öğrencilere yol gösteren ‘rehber öğretmenlerin’ yararlanması için ‘Danışman Bilgi Sistemi’ hazırlandı. Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi tarafından geliştirilen yerli ve milli yazılım Video Konferans Sistemi (CAM) ve DABİS, rehber öğretmenlerin öğrencilerine üniversite tercihlerinde yardımcı olmaları için hayata geçirildi.

Fazlı Şahan Yeni Şafak
Fotoğraf: Arşiv
Fotoğraf: Arşiv

Sistemde, üniversitelerin başarı durumları, öğrencilerin tercih etmeyi planladıkları bölümlerin, iş bulma süresi, başlangıç ücreti, nitelik uyuşmazlığı, kamuda işe yerleşme oranı ve çalışılan firma büyüklüğü dağılımı gibi bilgiler yer alıyor. Rehber öğretmenler, tüm bu bilgilere sistemden ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyor. Böylelikle, rehberlik öğretmenleri dijital ortamdan yararlanarak, çağdaş ve objektif veriler doğrultusunda danışmanlık yapabiliyor. DABİS sistemine bugüne kadar toplamda 14 bin 668 lise rehberlik öğretmeni tanımlandı.

  • Öğretmenler, kendilerine tanımlanan kullanıcısı adı ve şifresiyle sisteme girebilecek. Tercih döneminin ilk gününde, 4 bin 445 rehber öğretmen sisteme giriş yaparken, 2 bin 585 öğrenci de sisteme tanımlandı. Yine, 4 bin 375 üniversite ve bölüm karşılaştırması yapıldı.

DABİS ve video konferans sistemi (CAM), özel okullar tarafından da talep edilmesi halinde, bünyelerinde çalışan rehber öğretmenler için kullanıma açılacak. Rehber öğretmenlerinin mesleki rehberlik ve tercih danışmanlığı adına yararlanabileceği bir kaynak olarak yıl boyunca kullanıma açık kalacak sistem, yeni verilerle güncellenecek.

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