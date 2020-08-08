Cumhurbaşkanlığından tercih desteği

Sistemde, üniversitelerin başarı durumları, öğrencilerin tercih etmeyi planladıkları bölümlerin, iş bulma süresi, başlangıç ücreti, nitelik uyuşmazlığı, kamuda işe yerleşme oranı ve çalışılan firma büyüklüğü dağılımı gibi bilgiler yer alıyor. Rehber öğretmenler, tüm bu bilgilere sistemden ücretsiz bir şekilde ulaşabiliyor. Böylelikle, rehberlik öğretmenleri dijital ortamdan yararlanarak, çağdaş ve objektif veriler doğrultusunda danışmanlık yapabiliyor. DABİS sistemine bugüne kadar toplamda 14 bin 668 lise rehberlik öğretmeni tanımlandı.

Öğretmenler, kendilerine tanımlanan kullanıcısı adı ve şifresiyle sisteme girebilecek. Tercih döneminin ilk gününde, 4 bin 445 rehber öğretmen sisteme giriş yaparken, 2 bin 585 öğrenci de sisteme tanımlandı. Yine, 4 bin 375 üniversite ve bölüm karşılaştırması yapıldı.

DABİS ve video konferans sistemi (CAM), özel okullar tarafından da talep edilmesi halinde, bünyelerinde çalışan rehber öğretmenler için kullanıma açılacak. Rehber öğretmenlerinin mesleki rehberlik ve tercih danışmanlığı adına yararlanabileceği bir kaynak olarak yıl boyunca kullanıma açık kalacak sistem, yeni verilerle güncellenecek.