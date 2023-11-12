Cumhuriyet ormanlarına 5 milyon 2023 fidan

11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü'nde 81 ilde Cumhuriyet ormanları kuruldu. Ülkenin dört bir yanındaki 2023 dikim yerinde binlerce vatandaş, 5 milyon 2023 fidanı toprakla buluşturdu. Bu yıl Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 'Geleceğe Nefes Cumhuriyet'e Nefes' sloganıyla düzenlenen etkinlikler yurt dışında da gerçekleştirildi.2023 ağaçlandırma noktasından biri olan Atatürk Orman Çiftliğinde fidan dikimine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 20 yılda yapılan ağaçlandırma çalışmalarında toplamda 90 milyar 458 milyon liralık yatırım yaptıklarını ve bu harcama ile birlikte yıl sonunda 7 milyar fidanın toprakla buluşmuş olacağını belirtti.

YEŞİL VATAN’A İNANCIMIZ TAM

Yumaklı, “Bu yıl toprakla buluşturacağımız her bir fidan bizlerin Cumhuriyet’e olan bağlılığının birer göstergesi niteliğinde olacaktır. Her bir fidan Yeşil Vatan’a inancımızı temsil etmektedir. Bu yıl büyük bir coşkuyla Cumhuriyetimizin 100. yılında ‘Geleceğe Nefes, Cumhuriyet’e Nefes’ sloganıyla yola çıkıyoruz. Bugün 81 ilimizde Cumhuriyet ormanları kuruyoruz” dedi. Türkiye’nin ağaçlandırma çalışmalarında Avrupa’da 1’inci, dünyada ise 4’üncü sırada yer aldığını söyleyen Yumaklı, “Ayrıca erozyonla mücadeleye de burada bir parantez açmak gerekiyor. Erozyonla mücadele alanında son 21 yılda 1 milyon 176 bin hektar alanda çalışarak, 2002 yılı öncesindeki 56 yılda yapılanın yaklaşık 2,5 katı çalışma gerçekleştirildi.” diye konuştu.

TÜRKİYE YÜZYILI LOGOSU OLUŞTURULDU

Her yıl yeni rekor kırıldığını söyleyen Yumaklı, “2019’da 1 saatte en fazla fidan dikme rekoru ile Guinness Dünya Rekorlar Kitabı’na girdik. 2020’de; Ankara Çubuk’ta Dünyanın En Geniş Alanlı Ağaç Deseni Guinness Dünya Rekoru olarak ülkemiz adına tescillendi. 2021’de; uluslararası olarak, 69 yabancı ülke paydaşlarımızla birlikte bu günü kutladık. 2022’de; Atatürk Orman Çiftliğinde 44 bin fidan ile Türkiye Yüzyılı logomuzu oluşturduk. 2023 yılında daha da heyecanlıyız” şeklinde konuştu.

Tüm etkinlikler REKORLA BİTTİ

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2019 yılında Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından 11 Kasım’ın Milli Ağaçlandırma Günü olarak ilan edilmesinin ardından her yıl rekorlar kırıldığının altını çizdi. Yumaklı, “O tarihten bu yana sadece ülkemizde değil, dünyada da ses getirecek organizasyonlarla ağaçlandırma gününü kutluyoruz.” dedi.







