D-100 kara yolunun Çankırı bölümünü kapandı: Kar nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor

Kar nedeniyle D-100 kara yolunun Çankırı bölümünde araçların geçişine izin verilmiyor
D-100 kara yolu, kar yağışı dolayısıyla Çankırı'dan İstanbul istikametine araç geçişlerine kapatıldı. Polis ekiplerince sürücüler dinlenme tesislerine ve ilçe merkezlerine yönlendiriliyor.
D-100 kara yolu Bolu-Karabük mevkisinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden itibaren araç geçişi durduruldu.
Polis ekiplerince sürücüler dinlenme tesislerine ve ilçe merkezlerine yönlendiriliyor.
