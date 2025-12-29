Yeni Şafak
D-100 kara yolunun Çankırı bölümünü kapandı: Kar nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor

D-100 kara yolunun Çankırı bölümünü kapandı: Kar nedeniyle araçların geçişine izin verilmiyor

15:4529/12/2025, Pazartesi
AA
Kar nedeniyle D-100 kara yolunun Çankırı bölümünde araçların geçişine izin verilmiyor
Kar nedeniyle D-100 kara yolunun Çankırı bölümünde araçların geçişine izin verilmiyor

D-100 kara yolu, kar yağışı dolayısıyla Çankırı'dan İstanbul istikametine araç geçişlerine kapatıldı. Polis ekiplerince sürücüler dinlenme tesislerine ve ilçe merkezlerine yönlendiriliyor.

D-100 kara yolu Bolu-Karabük mevkisinde etkili olan kar yağışı dolayısıyla yaşanabilecek olumsuzluklara karşı tedbir amaçlı Çankırı'nın Ilgaz ilçesinden itibaren araç geçişi durduruldu.

Polis ekiplerince sürücüler dinlenme tesislerine ve ilçe merkezlerine yönlendiriliyor.



