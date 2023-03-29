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D-100 Karayolunda istanbul istikameti trafiğe kapandı

D100 Karayolu Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti yoğun kar yağışı nedeniyle bir TIR'ın kayarak yolu kapatması sonucu trafiğe kapandı.

17:36 . 29/03/2023 Çarşamba
DHA
D-100 Karayolu.

D-100 Karayolu.

Bolu’da D-100 karayolunun İstanbul istikameti, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu trafiğe kapandı.


Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. D-100 karayolunun Elmalık mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yolda kayarak yolu kapattı.


Kayan tır nedeniyle D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti trafiğe kapandı.


Polis ekipleri tarafından araçlar geri döndürülerek TEM otoyoluna yönlendiriliyor.





#D100 Karayolu
#Bolu Dağı
#İstanbul
35 dakika önce
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