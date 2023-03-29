D-100 Karayolunda istanbul istikameti trafiğe kapandı

D-100 Karayolu.
Bolu’da D-100 karayolunun İstanbul istikameti, yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan tırın devrilmesi sonucu trafiğe kapandı.
Bolu’da sabah saatlerinde başlayan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini artırdı. D-100 karayolunun Elmalık mevkiinde yoğun kar yağışı nedeniyle kontrolden çıkan bir tır yolda kayarak yolu kapattı.
Kayan tır nedeniyle D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişi İstanbul istikameti trafiğe kapandı.
Polis ekipleri tarafından araçlar geri döndürülerek TEM otoyoluna yönlendiriliyor.