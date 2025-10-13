Yeni Şafak
Darbe anketçisi Emrah Gülsunar tutuklandı

Darbe anketçisi Emrah Gülsunar tutuklandı

21:3013/10/2025, Pazartesi
Gülsunar, yaptığı darbe anketi ile büyük tepki çekti.
Gülsunar, yaptığı darbe anketi ile büyük tepki çekti.

Sosyal medya hesabından yaptığı provokatif anket ile 'darbe' çığırtkanlığı yapan Emrah Gülsunar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülsunar dün yaptığı "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek meşru mudur değil midir?" anketi sonrası gözaltına alınmıştı.

Provokatif paylaşımlarıyla bilinen akademisyen
Emrah Gülsunar
, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sosyal medya üzerinden tepki çeken paylaşımlara imza atan Gülsunar, son yaptığı paylaşım sonrası bir kez daha tepkileri üzerine çekti.

Darbe anketi sonrası gözaltına alındı

Gülsunar, X hesabından "
Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek meşru mudur değil midir?
" anketi paylaşarak iktidarı hedef alan 'darbe' çığırtkanlığına soyundu.

Gülsunar darbe anketi sonrası gözaltına alındı.

Tutuklanarak cezaevine gönderildi

Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Emrah Gülsunar'ın tutuklandığı bildirildi.

Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran avukat Hasan Sınar, "Değerli dostum ve müvekkilim Emrah Gülsunar az önce tutuklandı." ifadelerini kullandı.

Gülsunar, geçtiğimiz günlerde bir kez daha gözaltına alınmış ancak serbest bırakılmıştı.



