Darbe anketçisi Emrah Gülsunar tutuklandı

Sosyal medya hesabından yaptığı provokatif anket ile 'darbe' çığırtkanlığı yapan Emrah Gülsunar, tutuklanarak cezaevine gönderildi. Gülsunar dün yaptığı "Diktatöryal bir yönetimi devirebilmek için dışarıdan yardım istemek meşru mudur değil midir?" anketi sonrası gözaltına alınmıştı.
Sosyal medya üzerinden tepki çeken paylaşımlara imza atan Gülsunar, son yaptığı paylaşım sonrası bir kez daha tepkileri üzerine çekti.
Darbe anketi sonrası gözaltına alındı
Gülsunar darbe anketi sonrası gözaltına alındı.
Tutuklanarak cezaevine gönderildi
Dün akşam saatlerinde gözaltına alınan Emrah Gülsunar'ın tutuklandığı bildirildi.
Gelişmeyi sosyal medya hesabından duyuran avukat Hasan Sınar, "Değerli dostum ve müvekkilim Emrah Gülsunar az önce tutuklandı." ifadelerini kullandı.
Gülsunar, geçtiğimiz günlerde bir kez daha gözaltına alınmış ancak serbest bırakılmıştı.