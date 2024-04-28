Darbedilen öğretmene geçmiş olsun telefonu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Üsküdar'da akaryakıt istasyonu çalışanlarını ziyaret etti. Öğle saatlerinde Kısıklı'daki konutundan ayrılan Erdoğan, Kirazlıtepe Mahallesi Mehmet Akif Ersoy Caddesi'ndeki bir akaryakıt istasyonuna geldi. Firma yöneticileri ve çalışanlarıyla sohbet eden Erdoğan, çıkışta kendisini bekleyen Kirazlıtepe Kentsel Dönüşüm Uygulama Alanı'nda görevli işçilerle fotoğraf çektirdi.

Erdoğan, İstanbul'da bir veli tarafından darp edilen öğretmeni arayarak kendisine geçmiş olsun dileğinde bulundu. Erdoğan, Sarıyer'deki Prof. Ali Kemal Yiğitoğlu Ortaokulu’nda bir veli tarafından darbedilen Necla Öğretmen ile telefonda görüştü. Olayla ilgili bilgi alan Erdoğan, geçmiş olsun dileklerini iletti. Öğretmene yumruk attığı gerekçesiyle dün gözaltına alınan şüpheli A.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklanmıştı.